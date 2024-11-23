Скільки грамів борошна в одній столовій ложці і склянці: як відміряти безпомилково

Для дотримання ідеальних пропорцій борошна за рецептом не обов'язково використовувати ваги. Столова ложка і склянка — ваші ідеальні помічники на кухні.
Скільки в 1 столовій ложці борошна
В одній столовій ложці приблизно 5-7 грамів борошна без гірки. А ось в одній столовій ложці з гіркою цього продукту вже 10-12 грамів.
Звичайно, значення може бути лише приблизним, тому що розмір самих ложок та щільність борошна можуть бути різними.
Якщо вам потрібно знати, скільки грамів борошна в одній чайній ложці, то в ній буде до 5 грамів.
Як виміряти 50 г і 200 г борошна столовими ложками
Щоб виміряти 50 г борошна, краще брати чайну ложку. Тоді заміри будуть точнішими. В одній чайній ложці 5 г цього продукту. Отже, вам потрібно буде відрахувати всього 10 таких ложок.
Якщо в рецепті вимагають додати 200 г борошна, а кухонних вагів під рукою немає, скористайтесь простим методом. Візьміть стандартну столову ложку, наберіть борошно і щільно утрамбуйте. Щоб отримати 200 г, візьміть 40 таких ложок.
Скільки грам борошна в склянці 250 мл
Для склянки на 250 мл обчислення будуть такими:
- 1/4 склянки борошна — 40 грамів борошна.
- 1/3 склянки борошна — 53 грамів борошна.
- 1/2 склянки борошна — 80 грамів борошна.
- 3/4 склянки борошна — 120 грамів борошна.
- 2 склянки борошна — 320 грамів борошна.
- 3 склянки борошна — 480 грамів борошна.
- 4 склянки борошна — 640 грамів борошна.
- 5 склянок борошна — 800 грамів борошна.
Але тут ще все залежить від виду самого продукту. Адже, як кажуть фахівці, в 200 мл склянці буде приблизно 105 г житнього борошна, 130 г кукурудзяного борошна, 140 г пшеничного борошна першого ґатунку і 150 г картопляного борошна.
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