Скільки грамів солі в 1 столовій ложці, склянці: як відміряти, коли немає вагів

Інколи буває досить складно визначити, скільки солі потрібно додати у страву за рецептом. Щоб готувати без мороки, слід запам'ятати, скільки грамів цього продукту в столовій ложці чи склянці.

Сипкі продукти, як сіль чи цукор, найпростіше зважувати без вагів, а за допомогою ложок чи склянок.

Скільки грамів солі в 1 столовій чи чайній ложці

В столовій ложці без гірки приблизно 20 г солі, а з гіркою — 30 г цього ж продукту. Відповідно, у чайній ложці буде 7 г солі без гірки і 10 г з гіркою.

Слід звернути увагу, що сіль у столову або чайну ложку потрібно набирати з невеликою гіркою, тому що за дуже великої її вага може бути значно вище зазначених величин. Особливо, якщо ви використовуєте не дрібну, а велику кухонну сіль.

Як відміряти 20, 50 чи 100 грамів солі без вагів

Щоб не помилитися, використовуйте розрахунки, що наведені нижче:

0,5 кг солі = 500 г солі = 16 столових ложок із гіркою + 1 столова без гірки;

400 г солі = 13 столових ложок із гіркою + 1 чайна ложка із гіркою;

300 г солі = 10 столових ложок із гіркою;

250 г солі = 8 столових ложок із гіркою + 1 чайна ложка із гіркою;

200 г солі = 6 столових ложок із гіркою + 1 столова ложка без гірки;

150 г солі = 5 столових ложок із гіркою;

100 г солі = 3 столові ложки з гіркою + 1 чайна ложка з гіркою;

90 г солі = 3 столові ложки;

80 г солі = 2 столові ложки з гіркою + 1 столова ложка без гірки;

70 г солі = 2 столові з гіркою + 1 чайна ложка з гіркою;

60 г солі = 2 столові ложки з гіркою;

50 г солі = 1 столова ложка із гіркою + 1 столова ложка без гірки;

40 г солі = 2 столові ложки без гірки;

30 г солі = 1 столова ложка із гіркою;

20 г солі = 1 столова ложка без гірки;

10 г солі = 1 чайна ложка із гіркою.

За необхідності розрахувати дуже маленьку кількість солі, наприклад 1 чи 5 г, можна набрати її у чайну ложку з гіркою, висипати на поверхню столу лінією, покласти поряд лінійку і вирівняти, щоб лінія йшла від 0 до 10 см. Ножем відокремити приблизно 1 см, це і буде 1 г.

Скільки солі в склянці (100, 200, 250 мл)

В повній склянці на 100 мл вміщується приблизно 120 г солі. Відповідно, у склянці, об'ємом 200 мл, вміститься вже 240 г солі. В повній склянці на 250 мл вміщується 300 г солі.

Якщо за рецептом вам потрібно додати неповну склянку (250 мл) солі і ви хочете дізнатися, скільки це буде грамів продукту, скористайтеся такою інформацією:

1/5 склянки солі = 60 г;

1/4 склянки солі = 75 г;

1/3 склянки солі = 100 г;

1/2 склянки солі = 150 г;

2/3 склянки солі = 200 г;

3/4 склянки солі = 225 г;

4/5 склянки солі = 240 г;

2 склянки солі = 600 г;

3 склянки солі = 900 г;

4 склянки солі = 1200 г;

5 склянок солі = 1500 г.

Відповідно, у 500 мл банці вміститься приблизно 600 г солі, а в літровій — 1200 г солі.

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