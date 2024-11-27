Скільки грамів солі в 1 столовій ложці, склянці: як відміряти, коли немає вагів

Інколи буває досить складно визначити, скільки солі потрібно додати у страву за рецептом. Щоб готувати без мороки, слід запам'ятати, скільки грамів цього продукту в столовій ложці чи склянці.
Сипкі продукти, як сіль чи цукор, найпростіше зважувати без вагів, а за допомогою ложок чи склянок.
Скільки грамів солі в 1 столовій чи чайній ложці
В столовій ложці без гірки приблизно 20 г солі, а з гіркою — 30 г цього ж продукту. Відповідно, у чайній ложці буде 7 г солі без гірки і 10 г з гіркою.
Слід звернути увагу, що сіль у столову або чайну ложку потрібно набирати з невеликою гіркою, тому що за дуже великої її вага може бути значно вище зазначених величин. Особливо, якщо ви використовуєте не дрібну, а велику кухонну сіль.
Як відміряти 20, 50 чи 100 грамів солі без вагів
Щоб не помилитися, використовуйте розрахунки, що наведені нижче:
- 0,5 кг солі = 500 г солі = 16 столових ложок із гіркою + 1 столова без гірки;
- 400 г солі = 13 столових ложок із гіркою + 1 чайна ложка із гіркою;
- 300 г солі = 10 столових ложок із гіркою;
- 250 г солі = 8 столових ложок із гіркою + 1 чайна ложка із гіркою;
- 200 г солі = 6 столових ложок із гіркою + 1 столова ложка без гірки;
- 150 г солі = 5 столових ложок із гіркою;
- 100 г солі = 3 столові ложки з гіркою + 1 чайна ложка з гіркою;
- 90 г солі = 3 столові ложки;
- 80 г солі = 2 столові ложки з гіркою + 1 столова ложка без гірки;
- 70 г солі = 2 столові з гіркою + 1 чайна ложка з гіркою;
- 60 г солі = 2 столові ложки з гіркою;
- 50 г солі = 1 столова ложка із гіркою + 1 столова ложка без гірки;
- 40 г солі = 2 столові ложки без гірки;
- 30 г солі = 1 столова ложка із гіркою;
- 20 г солі = 1 столова ложка без гірки;
- 10 г солі = 1 чайна ложка із гіркою.
За необхідності розрахувати дуже маленьку кількість солі, наприклад 1 чи 5 г, можна набрати її у чайну ложку з гіркою, висипати на поверхню столу лінією, покласти поряд лінійку і вирівняти, щоб лінія йшла від 0 до 10 см. Ножем відокремити приблизно 1 см, це і буде 1 г.
Скільки солі в склянці (100, 200, 250 мл)
В повній склянці на 100 мл вміщується приблизно 120 г солі. Відповідно, у склянці, об'ємом 200 мл, вміститься вже 240 г солі. В повній склянці на 250 мл вміщується 300 г солі.
Якщо за рецептом вам потрібно додати неповну склянку (250 мл) солі і ви хочете дізнатися, скільки це буде грамів продукту, скористайтеся такою інформацією:
- 1/5 склянки солі = 60 г;
- 1/4 склянки солі = 75 г;
- 1/3 склянки солі = 100 г;
- 1/2 склянки солі = 150 г;
- 2/3 склянки солі = 200 г;
- 3/4 склянки солі = 225 г;
- 4/5 склянки солі = 240 г;
- 2 склянки солі = 600 г;
- 3 склянки солі = 900 г;
- 4 склянки солі = 1200 г;
- 5 склянок солі = 1500 г.
Відповідно, у 500 мл банці вміститься приблизно 600 г солі, а в літровій — 1200 г солі.
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