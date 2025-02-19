Скільки грошей класти у конверт на весілля 2025 року, щоб не образити молодят

Українці, запрошені на весілля 2025 року, часто замислюються, яку суму грошей варто подарувати молодятам. Визначитися з розміром дарунка може бути нелегко, адже слід зважати на різні чинники: де проходитиме святкування, наскільки близькими є ваші стосунки з нареченими та які у вас фінансові можливості.

Як обрати суму грошового подарунка на весілля

Грошовий подарунок – один із найзручніших і найпоширеніших варіантів весільного дарунка в Україні. Проте питання, скільки саме дарувати, хвилює багатьох гостей. Визначити оптимальну суму допоможуть такі фактори:

Регіон проживання: у мегаполісах, як-от Київ, Львів чи Дніпро, зазвичай дарують більше, ніж у невеликих містах або селах.

у мегаполісах, як-от Київ, Львів чи Дніпро, зазвичай дарують більше, ніж у невеликих містах або селах. Локація святкування: якщо весілля відбувається в дорогому ресторані, варто врахувати рівень витрат, щоб ваш подарунок був доречним.

якщо весілля відбувається в дорогому ресторані, варто врахувати рівень витрат, щоб ваш подарунок був доречним. Ступінь близькості: для рідних і близьких друзів сума буде вищою, тоді як колеги чи далекі знайомі можуть подарувати менше.

для рідних і близьких друзів сума буде вищою, тоді як колеги чи далекі знайомі можуть подарувати менше. Фінансові можливості: найважливіше – не виходити за межі власного бюджету. Весільний подарунок має бути знаком уваги, а не фінансовим випробуванням.

Скільки грошей подарувати на весілля 2025 року

Розмір весільного подарунка залежить від багатьох факторів, зокрема від місця проживання. У великих містах, де рівень доходів зазвичай вищий, суми традиційно більші, ніж у менших населених пунктах.

У мегаполісах (Київ, Львів, Дніпро та інші): Близькі родичі: 3000–6000+ грн Близькі друзі: 1500–3000 грн з особи або 3000–6000 грн від пари Дальні родичі та знайомі: 1000–2000 грн Колеги: 500–1000 грн

У менших містах і селах: Близькі родичі: 2000–4000+ грн Близькі друзі: 1000–2000 грн з особи або 2000–4000 грн від пари Дальні родичі та знайомі: 500–1000 грн Колеги: 200–500 грн



Зрештою, головне – дарувати ту суму, яка для вас комфортна, адже найцінніший подарунок – це щира увага та добрі побажання молодятам.

Грошовий подарунок – це універсальне та практичне рішення, адже молодята можуть витратити кошти на облаштування свого житла, весільну подорож або інші важливі потреби. Особливо це актуально, якщо пара вже мешкає разом і не має потреби в побутових речах. Фінансова підтримка стане корисним внеском у спільний бюджет на початку подружнього життя.

Читайте також: