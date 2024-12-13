Скільки хвилин запікати курку в духовці: це правило треба знати усім, щоб не зіпсувати страву

Напевно, серед нас мало тих, хто не любить запечену курочку із хрусткою золотавою скоринкою. Ця страва – абсолютний хіт як на святковому столі, так і на звичайній родинній вечері. А щоб запечене м’ясо курки було ніжним і соковитим, встигло приготуватися і мало хрустку скоринку, вкрай важливо знати, скільки часу його треба запікати.

Як пише ресурс “Главред”, популярний український кухар Євген Клопотенко розповів, скільки часу треба запікати курку в духовці, щоб вона була ідеально пропеченою і невимовно смачною.

Загалом для курки середнього розміру 60 хвилин запікання буде цілком достатньо. Якщо тушка велика, тоді час приготування необхідно збільшити до 70 хвилин, щоб м’ясо встигло приготуватися. А якщо курочка маленька, то встигне спектися за 50 хвилин.

Клопотенко зазначає, що духовку треба розігрівати до 180 градусів, це оптимальна температура для запікання курки.

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