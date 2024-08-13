Скільки хвилин заварювати чай в пакетику: напій вийде максимально смачним та корисним

Чай — улюблений напій багатьох українців. Щоб не витрачати зайвий час, найчастіше заварюють чай в пакетиках. Він вийде максимально смачним і корисним, якщо знати, скільки часу витратити на цей процес.

Нещодавно експерти з Wren Kitchen Кеті Кіппакс та Анжела Пірс розповіли виданню The Mirror про те, скільки часу потрібно, щоб заварити пакетик чаю. Саме недостатній час заварювання, на думку фахівців, є основною помилкою під час приготування смачного і корисного напою.

Отже, експерти стверджують, що для максимального ефекту, потрібно залишати пакетик чаю в кип'ятку від 3 до 5 хвилин.

Але це ще не все. Адже, не менш важливою є температура заварювання. Вода повинна мати температуру в 100 градусів. А ось залишати чайний пакетик у воді протягом всього процесу пиття зовсім неправильно. Чим довше він залишається у рідині, тим більш гірким стає сам напій. А все тому, що гаряча вода "витягує" інтенсивний смак з чаїнок.

У Великій Британії особливо полюбляють пити чорний чай з молоком. Проте, довгий час навіть серед британців велися суперечки щодо того, що першим наливати у горнятко: чай чи молоко. На думку експертів, спочатку в кружку наливають воду, потім кладуть в неї пакетик чаю, заварюють 3-5 хвилин, і лише після цього додають молоко.

Виявляється на смак напою навіть впливає колір горнятка. Британці віддають перевагу червоним великим кружкам. І це зовсім не випадковість. Справа в тому, що мозок людини асоціює червоний колір з соковитістю, солодом, спілістю. Тому напій в такій ємності "виграє" у такого ж, який заварений, наприклад, в білій кружці.

Не забувайте також фільтрувати воду перед тим, як заварити чай. В звичайній воді з-під крану часто міститься багато кальцію, який може вступити в реакцію з органічними речовинами в чайних листках і на поверхні напою з'явиться характерна веселкова плівка. Хоча це не шкодить здоров'ю, проте частина чайного смаку згубиться.

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