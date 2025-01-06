Скільки і як правильно варити креветки, щоб вони були ніжними та смачними

Ми всі звикли до того, що креветки готувати дуже просто, однак, якщо не дотримуватися кількох правил, їх можна запросто зіпсувати.
Розповідаємо, як правильно готувати креветки, щоб вони були ніжними, ароматними та смачними
Як варити креветки, щоб не зіпсувати їхній смак
- Вибирайте креветки у панцирі, за зовнішнім виглядом можна переконатися, що вони свіжі.
- Обов’язково розморожуйте креветки перед приготуванням. Якщо їх варити замороженими, температура води знизиться, а м’ясо провариться нерівномірно. Найкраще розморожувати продукт у холодній воді.
- Варити треба креветки з головою та панцирем, тоді вони виходять значно смачнішими й соковитішими.
- Наливайте води удвічі більше за об’єм креветок. Якщо креветки неочищені, кладіть столову ложку солі на літр води, якщо очищені – пів столової ложки буде досить.
- Після того, як закипить вода, додайте в неї сіль і спеції. Буде досить покласти перець горошком, лавровий лист та гілочку свіжого кропу, тоді креветки вийдуть ароматними та надзвичайно смачними.
- Потім покладіть варитися креветки. Варити треба не більше 2 хвилин після того, як закипить вода. Якщо креветки тигрові чи королівські, тоді варіть 5-7 хвилин.
- Найголовніше, після того, як ви вимкнули плиту, витягуйте креветки з води, бо вони продовжуватимуть варитися до повного її остигання. А це вплине на смак м’яса, воно стане тугим і пісним.
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