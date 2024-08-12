Скільки можна заробити в Польщі за місяць та де можна влаштуватися

Яка середня заробітна плата в Польщі, скільки та на яких вакансіях можуть заробити українці

Переселенці з України, що тікають від війни, вибираючи країну прихистку, звертають увагу не лише на розмір соціальної допомоги, а й на розміри заробітних плат та можливості працевлаштування. Основним фактором у виборі тієї чи іншої країни для біженців є правила щодо трудової зайнятості та заробітна плата.

Розповідаємо, які умови працевлаштування у Польщі цього року.

Як легально влаштуватися на роботу у Польщі

Євросоюз продовжив термін захисту для українців до 2025 року, таким чином вони можуть легально працевлаштовуватися без додаткових дозволів.

Як зазначається на урядовому порталі Польщі легально в Польщі можуть перебувати та працювати українці, якщо останній день їхнього легального перебування у Польщі припадає на період з 24 лютого 2022 року незалежно від того, чи мають вони PESEL UKR. "Якщо ви є громадянином України та легально в’їхали в Польщу з 24 лютого 2022 року, ви можете працювати в нашій країні. Вам не потрібно отримувати дозвіл на роботу для іноземця. Усі формальності, пов’язані з вашим легальним працевлаштуванням, несе роботодавець".

Отже, легально працювати в Польщі можуть громадяни України, які проживають на території Польщі легально — на підставі візи, посвідки на проживання, єдиного дозволу та громадяни України, які через загрозу війни легально в’їхали на територію Польщі з 24 лютого 2022 року.

Яка мінімальна та середня заробітна плата в Польщі 2024 року

Від січня 2024 року мінімальна заробітна плата становила 4242 злотих брутто, в липні 2024 року вона зросла до 4300 злотих брутто або приблизно 44 821 грн.

Середня зарплата в Польщі у 2024 році, згідно з офіційним прогнозом, становитиме 7824 злотих брутто або 81 533 грн. ‍

Чиста середня зарплата на руки після відрахувань усіх внесків та податків становить 5 тисяч 742 злотих або 59 836 грн.

Яку роботу і кому можна знайти в Польщі

Які вакансії в Польщі мають найбільший попит серед українців

Найчастіше українці шукають роботу без вимог до рівня освіти та без досвіду. Популярними є вакансії збирачів овочів або фруктів, сортувальників, прибиральниці офіціантів, різноробочих на будівництві тощо.

Яку роботу можна знайти у Польщі без знання мови та досвіду роботи

Найбільше вакансій для українців без знання польської мови та досвіду роботи пропонують у логістиці, на складах з одягом та продуктами (комплектація та пакування посилок). Багато пропозицій від підприємств харчової та переробної промисловості. Зарплата на таких роботах в середньому 4000-5500 злотих або 37,2-51 тисяча гривень на руки.

Чоловіки найчастіше влаштовуються вантажниками, різноробочими на будівництві, електриками та зварювальниками. Жінки найчастіше влаштовуються прибиральницями, пакувальницями або сортувальницями продукції на заводі, а також сезонними працівницями на плантації овочів або фруктів.

Має попит серед українців робота у пекарнях, закладах харчування, на складах, на виробництвах заморожування овочів та фруктів, на виробництвах компонентів електронної техніки, на виготовленні будівельних матеріалів.

Скільки коштує проживання в Польщі

Переважна більшість польських працедавців пропонує для українських робітників безплатне проживання. Це можуть бути помешкання, розташованих неподалік від місця роботи, по 6-8 осіб в кімнатах типу гуртожитку або хостелу.

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