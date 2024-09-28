Скільки можна зберігати сало в холодильнику: ви будете здивовані відповіддю

Сало для кожного українця – це той продукт, без якого не обійтися. Тому всі люблять робити стратегічні запаси цього національного смаколика. Сало досить просто зберігати, то чому б ним не запастися? Його можна пересипати сіллю, маринувати в улюблених спеціях чи просто покласти до морозилки, щоб потім нарізати на тоненькі шматочки та смакувати з цибулею й часником. Розповідаємо, як зберігати сало, скільки часу його можна тримати в холодильнику чи погребі.

Як зберігати сало: корисні поради

Головне, сало повинне зберігатися у прохолодному місці. За кімнатної температури продукт "постаріє" за 5-7 днів, стане жовтуватим і матиме специфічний запах. Якщо сало забути на місяць-два в холодильнику, то з ним трапиться така сама історія. Його вже не можна буде вживати, через процес окиснення продукт втрачає свої корисні властивості та може нашкодити здоров’ю.

Скільки може лежати сало в холодильнику

В холодильнику. Свіже сало чудово зберігається в холодильнику за температури не вище 6 градусів упродовж 4-5 днів. Щоб продукт не обвітрювався і не "взяв" інші запахи, він не повинен контактувати з іншою їжею. Сало найкраще збереже свої смакові властивості, якщо його загорнути в пергаментний папір, харчовий пакет чи пластиковий контейнер. Копчене сало рекомендовано з’їсти за тиждень. Якщо ви замаринували продукт, то його можна тримати в холодильнику до 3 місяців.

Свіже сало чудово зберігається в холодильнику за температури не вище 6 градусів упродовж 4-5 днів. Щоб продукт не обвітрювався і не "взяв" інші запахи, він не повинен контактувати з іншою їжею. Сало найкраще збереже свої смакові властивості, якщо його загорнути в пергаментний папір, харчовий пакет чи пластиковий контейнер. Копчене сало рекомендовано з’їсти за тиждень. Якщо ви замаринували продукт, то його можна тримати в холодильнику до 3 місяців. В морозилці. Якщо ви вирішилися запастися салом на тривалий термін, його краще розкласти по герметичним пакетам і зберігати в морозилці. Свіже сало можна зберігати до 30 днів, солоне та мариноване лежатиме до 12 місяців. Якщо ви відрізаєте шматок, не варто розморожувати сало повністю, візьміть гострий ніж і наріжте його тоненькими слайсами у тій кількості, яка вам потрібна. Коли не буде світла, холод у морозильній камері триматиметься ще 2 дні, тому сало не розтане.

Якщо ви вирішилися запастися салом на тривалий термін, його краще розкласти по герметичним пакетам і зберігати в морозилці. Свіже сало можна зберігати до 30 днів, солоне та мариноване лежатиме до 12 місяців. Якщо ви відрізаєте шматок, не варто розморожувати сало повністю, візьміть гострий ніж і наріжте його тоненькими слайсами у тій кількості, яка вам потрібна. Коли не буде світла, холод у морозильній камері триматиметься ще 2 дні, тому сало не розтане. У погребі чи підвалі підвищена вологість. Тому тут необхідно тримати сало лише сухої засолки в банках чи мариноване в розсолі.

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