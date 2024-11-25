Скільки порошку треба засипати, залити в пральну машину: ви будете здивовані, що кажуть експерти

Ви будете здивовані, але експерти з прибирання стверджують, що люди використовують більше рідкого прального порошку, ніж потрібно, щоб впоратися з брудною білизною чи одягом. Мірна чашка, яка надається виробником разом з рідким пральним засобом, майже в 10 разів більше того, що насправді потрібно.

"Це просто ще одна тактика, яку використовують виробники, щоб змусити вас витрачати більше на їхні продукти", - сказали вони.

Скільки насправді потрібно рідкого та звичайного порошку для прання

Спеціалісти з прибирання рекомендують використовувати лише дві чайні ложки рідкого прального засобу або дві столові ложки порошку.

"Можливо, це не так багато в дозаторі, але повірте нам, саме стільки миючого засобу вам дійсно потрібно для стандартного прання одягу", - поділилися експерти.

Експерти з клінінгу також запевняють, що навіть якщо ваш одяг дуже забруднений, більше порошку додавати не потрібно. Для видалення плям, сильно забрудненого одягу ефективнішим буде попереднє замочування білизни.

Крім цього, надмірна кількість прального засобу скорочує термін служби пральної машини. Користувач, якому довелося віддати в ремонт пральну машину, після чого майстер з ремонту порадив використовувати лише одну чайну ложку прального засобу, був шокований результатом. "Він сказав, що машини краще перуть з меншою кількістю порошку. Щобільше, та кількість засобу, яку зазначають в інструкціях виробники, скорочує термін служби машини".

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