Скільки разів можна прати на день: дотримуйтесь цих правил – і машинка ніколи не ламатиметься

Пральна машина – це незамінна помічниця для кожного з нас, а щоб вона працювала якомога довше, треба дотримуватися простих рекомендацій щодо її експлуатації.

Загалом, фахівці рекомендують запускати машинку не частіше, ніж 2 рази на день. Однак, якщо є маленькі дітки чи велика родина, то прати доводиться щодня по декілька разів. І це не забороняється виробником. А щоб прилад працював максимально довго і не ламався, варто дотримуватись кількох порад.

Як правильно користуватися машинкою, якщо ви перете більше двох разів на день

Обов’язкова перерва між циклами прання. Щоб не перегрівався двигун, машинці потрібен "відпочинок". Це дозволить пралці охолонути, що дуже важливо для приладів з інтенсивними режимами прання. Виробники зазначають, що треба робити перерви між циклами по 30 хвилин. За цей проміжок часу машинка охолоне й буде готова працювати далі.

Щоб не перегрівався двигун, машинці потрібен "відпочинок". Це дозволить пралці охолонути, що дуже важливо для приладів з інтенсивними режимами прання. Виробники зазначають, що треба робити перерви між циклами по 30 хвилин. За цей проміжок часу машинка охолоне й буде готова працювати далі. Регулярні інтервали між циклами прання. Щоб речі добре відпиралися, а пральна машинка працювала без збоїв, треба робити перерви, і ось навіщо. Під час інтенсивної роботи термостат, який нагріває воду, може працювати не точно, а це прямо впливає на роботу приладу і якість прання.

Щоб речі добре відпиралися, а пральна машинка працювала без збоїв, треба робити перерви, і ось навіщо. Під час інтенсивної роботи термостат, який нагріває воду, може працювати не точно, а це прямо впливає на роботу приладу і якість прання. Помірне навантаження. Не слід класти до барабану багато речей, бо одяг робитиме додатковий тиск на нього. Це може призвести до швидкого зносу деталей побутового приладу. Намагайтеся рівномірно розподіляти білизну на кілька циклів, дотримуючись рекомендованої ваги.

Не слід класти до барабану багато речей, бо одяг робитиме додатковий тиск на нього. Це може призвести до швидкого зносу деталей побутового приладу. Намагайтеся рівномірно розподіляти білизну на кілька циклів, дотримуючись рекомендованої ваги. Режими прання. Для оптимізації процесу прання виробники передбачили низку програм, які економлять енерговитрати приладу. Режим "швидке прання" чи "економний режим" значно полегшують навантаження на пралку, зменшуючи час між циклами.

Для оптимізації процесу прання виробники передбачили низку програм, які економлять енерговитрати приладу. Режим "швидке прання" чи "економний режим" значно полегшують навантаження на пралку, зменшуючи час між циклами. Регулярне обслуговування приладу. Слідкуйте за тим, аби барабан, шланги та фільтри були у належному стані. Треба переконатися, що деталі пралки добре працюють і не потребують заміни. Періодично прочищайте фільтри, щоб уникнути поломок і підвищити ефективність пральної машинки, тоді вона працюватиме вічно.

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