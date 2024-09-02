Скільки років можна зберігати віскі: чи є у цього міцного напою термін придатності

Віскі — досить популярний міцний алкогольний напій. Але мало хто задумується, скільки можна зберігати віскі в закритій чи відкритій пляшці.

Насамперед, слід розуміти, що віскі — це такий напій, який краще насолоджуватися без поспіху. Тобто, на відміну від того ж вина, відкриту пляшку цього міцного алкоголю не потрібно випивати за 5 днів.

Як довго можна зберігати віскі у відкритій пляшці

Звичайно ж, термін придатності у віскі все-таки є. Однак тут все напряму залежить від того, скільки ще напою залишилося у пляшці. Через вплив кисню віскі окисляється, що з часом дуже псує його смак.

Тому, чим більше віскі залишилося в пляшці, тим менше буде місця для проникнення всередину кисню, а це означає, що напій залишатиместь більш-менш недоторканим. Звичайно, чим менше віскі, тим швидше відбуватиметься процес окислення.

Отже, скільки часу можна зберігати відкриту пляшку віскі:

якщо в пляшці все ще є хоча б половина — можна допити її протягом 1-2 років;

якщо ви залишили менше трьох четвертей, тоді краще випити за півроку.

Зверніть увагу, що у відкритій пляшці може зменшитися кількість алкоголю, тому що етанол з часом випаровується. А це безпосередньо впливає й на смак напою. Якщо віскі залишатиместь відкритим тривалий час, то його інтенсивність значно зменшиться.

Однак, не слід засмучуватися, тому що це можна обійти. Наприклад, якщо в вашому барі залишилася відкрита пляшка з віскі, ви можете просто зцідити напій в меншу ємність. Тоді туди потраплятиме менше повітря.

Термін придатності віскі в закритій пляшці

Якщо ви будете зберігати цей напій в практично ідеальних для нього умовах, то він матиме майже необмежений термін придатності. Навіть через десятки років ви можете відкрити пляшку і насолодитися напоєм.

Чи можна пити старий віскі? Якщо ви раптом вип'єте келих чи два протермінованого напою, то вам нічого не буде. Просто ви відчуєте, що його смак став м'якшим.

Чи потрібно тримати віскі довше, щоб він ставав кращим? На відміну від вина віскі з роками не стає смачнішим. Весь смак цей напій отримує ще під час процесу дистиляції, коли перебуває в бочках.

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