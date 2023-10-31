Яка ідеальна різниця у віці між подружжям для родинного щастя: чи варто вибирати старшого партнера

Кажуть, що справжнє кохання не знає ні меж, ні кордонів, ні статусів. Але вчені та психологи переконують нас у тому, що різниця у віці між подружжям має важливе значення для міцного й щасливого шлюбу. Розповідаємо, яка вікова різниця найкраща для того, щоб побудувати довгі, міцні та щасливі стосунки.

Яка ідеальна різниця у віці для міцного шлюбу

Згідно зі статистикою, середня різниця мж партнерами у світі – це 5-6 років. І зазвичай у такій парі чоловік старший за жінку. Така вікова різниця склалася ще від тих часів, коли жінка опиралася на чоловіка як на старшого в родині. Однак на сьогодні жінки ведуть соціально активніший спосіб життя, ніж чоловіки, а різниця у віці все ж залишається такою, як і кілька століть тому.

Водночас якщо жінка молодша за чоловіка на 2-3 роки, вони обоє мають спільний світогляд, життєвий досвід і культурний код, оскільки гралися у ті ж самі ігри, дивилися однакові фільми, слухали одну й ту саму музику.

Психологи та вчені вважають, що різниця від 3 до 6 років є найоптимальнішою для побудови успішних і щасливих стосунків. У таких пар створюються міцні сім’ї, в яких виникає менше конфліктів і розлучень.

Але не варто думати, що інша різниця може бути фатальною, оскільки для кожного варіанту будуть свої плюси й мінуси.

Шлюб між ровесниками

Дуже часто такі шлюби виникають між однолітками ще в ранньому віці. Молоді люди зустрічаються у школі чи інституті, потім вирішують, що створені одне для одного, і вирушають під вінець. У таких взаєминах панують гармонія та взаєморозуміння, легке й невимушене спілкування. Але досить часто трапляються конфлікти через фінансові негаразди, оскільки ще ніхто з подружжя не встиг збудувати кар’єру та досягти успіхів. Тому часто такі родини страждають через брак фінансів і почуваються розчарованими.

Якщо у парі чоловік старший на 10-15 років

На сьогодні такі шлюби – не дивина. Він успішний, спокійний і задоволений життям, вона молода і сповнена життєвих сил. Якщо стосунки побудовані на почуттях, а не на меркантильності, то така пара може бути дуже щасливою. Чоловік уже має життєвий досвід, знає, як поводитися з жінками. А молода жінка натомість заряджає свого обранця енергією та незабутніми емоціями, допомагаючи йому знайти натхнення в кожному дні.

Якщо чоловік старший на 20 років і більше

Такий союз має право на існування і може бути щасливим. Але статистика та дослідження вчених невблаганні: занадто велика різниця у віці не на користь міцності шлюбу. Пара зазвичай живе в постійному стресі й думках про те, що буде, коли чоловік перетне поріг похилого віку, а жінка все ще буде молодою і сповненою сил.

А якщо у парі старша жінка?

На прикладі багатьох світових знаменитостей можна прослідкувати, що такі шлюби існують доволі тривалий час і є щасливими. Якщо жінка старша за чоловіка на 3-7 років, то зовні різниця буде непомітною. І такому чоловікові дуже пощастить із дружиною, оскільки вона допомагатиме йому ухвалювати правильні рішення, стане для нього вірною супутницею та надійною опорою. Це допоможе чоловікові досягнути в житті бажаних успіхів і результатів.

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