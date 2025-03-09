Скільки та як правильно варити курячий бульйон: декілька важливих нюансів

Смачний і наваристий бульйон можна зварити з будь-якої частини курки, а щоб він вийшов насиченим і ароматним, треба знати деякі секрети.

Напевно, немає такої людини, яка б не любила золотавий і надзвичайно смачний курячий бульйончик. Ресурс zaxid.net розповідає з посиланням на Shuba, як правильно зварити особливо смачний курячий бульйон.

Яка частина курки підходить для бульйону: корисні поради

Щоб приготувати наваристий курячий бульйон, традиційно беруть супову частину курки. У магазинах продаються готові курячі супові набори, до яких входять спинки з кістками. Щоб страва вийшла насиченою, треба обов’язково брати кістки, вони містять мінерали, білки та інші корисні мікроелементи.

Також курячий бульйон можна зварити з крилець, філе та гомілок, але варто враховувати деякі важливі нюанси. Наприклад, із філе бульйон буде легким і нежирним. А якщо ви хочете більш насичений і наваристий бульйон, треба брати гомілки та крильця.

Скільки часу варити курячий бульйон

Від 50 хвилин до години після закипання вариться бульйон із курячих ніжок та стегенець. Якщо птиця домашня, тоді треба варити півтори-дві години.

25-30 хвилин вариться бульйон з філе.

40 хвилин – грудинка на кістці.

Від 40 до 50 хвилин треба варити бульйон із крилець.

Годину після закипання необхідно варити суповий набір, до якого входять спинки, хребет і шийки.

Якщо ви варите домашню курку, то час варіння істотно відрізнятиметься, бо її м’ясо значно жорсткіше. З такої птиці бульйон треба варити не менше семи годин.

Оптимальний час для варіння бройлера – від однієї до двох годин. Бульйон буде наваристим та більш ароматним, якщо м’ясо з кістками класти в холодну воду, а не окріп.

Щоб визначити, чи зварився бульйон, треба відділити м’ясо від кістки, якщо воно легко відходить, то страва вже готова.

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