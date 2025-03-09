Скільки та як правильно варити курячий бульйон: декілька важливих нюансів

Смачний і наваристий бульйон можна зварити з будь-якої частини курки, а щоб він вийшов насиченим і ароматним, треба знати деякі секрети.
Напевно, немає такої людини, яка б не любила золотавий і надзвичайно смачний курячий бульйончик. Ресурс zaxid.net розповідає з посиланням на Shuba, як правильно зварити особливо смачний курячий бульйон.
Яка частина курки підходить для бульйону: корисні поради
Щоб приготувати наваристий курячий бульйон, традиційно беруть супову частину курки. У магазинах продаються готові курячі супові набори, до яких входять спинки з кістками. Щоб страва вийшла насиченою, треба обов’язково брати кістки, вони містять мінерали, білки та інші корисні мікроелементи.
Також курячий бульйон можна зварити з крилець, філе та гомілок, але варто враховувати деякі важливі нюанси. Наприклад, із філе бульйон буде легким і нежирним. А якщо ви хочете більш насичений і наваристий бульйон, треба брати гомілки та крильця.
Скільки часу варити курячий бульйон
- Від 50 хвилин до години після закипання вариться бульйон із курячих ніжок та стегенець. Якщо птиця домашня, тоді треба варити півтори-дві години.
- 25-30 хвилин вариться бульйон з філе.
- 40 хвилин – грудинка на кістці.
- Від 40 до 50 хвилин треба варити бульйон із крилець.
- Годину після закипання необхідно варити суповий набір, до якого входять спинки, хребет і шийки.
Якщо ви варите домашню курку, то час варіння істотно відрізнятиметься, бо її м’ясо значно жорсткіше. З такої птиці бульйон треба варити не менше семи годин.
Оптимальний час для варіння бройлера – від однієї до двох годин. Бульйон буде наваристим та більш ароматним, якщо м’ясо з кістками класти в холодну воду, а не окріп.
Щоб визначити, чи зварився бульйон, треба відділити м’ясо від кістки, якщо воно легко відходить, то страва вже готова.
Читайте також:
5 найсолодших і найсоковитіших сортів моркви: обов'язково посадіть їх на своєму городі
Чи треба накривати кришкою каструлю під час варіння рису: про це майже ніхто не знає
Хитрий трюк з алюмінієвою фольгою: допоможе позбутися жиру й нагару за лічені секунди