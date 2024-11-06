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Скільки та як варити куряче філе, щоб воно було соковитим: секрети приготування

Скільки та як варити куряче філе, щоб воно було соковитим: секрети приготування

Скільки часу варити куряче філе

Секрети приготування курячого філе соковитим

Щоб куряче філе  після варіння не перетворилося в сухе, тверде м'ясо, яке складно ковтати, потрібно знати певні тонкощі приготування

Скільки варити куряче філе

Скільки часу варити куряче філе, щоб воно було соковитим, залежить від об’єму -- маленькі шматки філе зваряться швидше, ніж великі, і це логічно.

Зазвичай, філе середнього розміру  вариться 15-20 хвилин, філе до 200 г — 15 хвилин, а філе понад 200 г — від 20 до 25 хвилин.

 Але справа не лише у розмірі філе, розповідаємо секрети  варіння соковитого філе від шеф- кухаря.

 Як приготувати куряче філе, щоб воно було соковитим

Філе можна розрізати на частини, покласти в місткість для варіння і залити холодною водою, щоб вона повністю його покривала. Один з найважливіших секретів приготування соковитого курячого філе — заливати тільки холодною водою. Тоді рідина буде поступово нагріватися, а м’ясо рівномірно готуватися. Якщо залити філе кип'ячою водою, вона одразу зруйнує структуру білка, не буде поступового нагрівання та філе вийде 100% сухим. Варіть на середньому вогні. 

Додайте солі та спецій, кришкою не накривайте. Після закипання води, варіть куряче філе  до 5 хвилин. 

Їжте філе теплим, бо на жаль, коли воно остигне, то знову буде сухим.  Використовуйте філе у салатах у складі яких є соуси на основі олії, сметани та натурального йогурту.

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