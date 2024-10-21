Скільки в середньому служить матрац: як зрозуміти, що його вже пора змінювати

Причиною поганого сну і безсоння може стати навіть старий незручний матрац. А тому дуже важливо вчасно його замінити на новий.

Термін слугування матрацу

Як пишуть в Best Life, якщо ви востаннє купували матрац 10 років тому, вже прийшов час подумати про купівлю нового. Хоча вам і може здаватися, що старий все ще зручний і не зіпсувався, проте щодня він зазнає чимале навантаження. Через тривалий термін експлуатації відбувається сильне зношування матеріалів, тому матрац припиняє підтримувати тіло під час відпочинку.

Скільки в середньому служить матрац? Точної відповіді не існує. Але більшість виробників дають на свої вироби саме гарантію в 10 років. Вважається, що в цей період він повністю зберігає всі свої робочі якості, а пізніше починає поступово втрачати пружність.

Поява нерівностей

Звичайно, природне зношування — це неминучий процес. Але, якщо ви помітили, що матрац став нерівним і "горбатим", значить, прийшов час його замінити. З часом наповнювач всередині може мігрувати, утворюючи ці нерівності. Через них тіло не отримує потрібної пітримки, в ньому з'являється дискомфорт після сну. При чому, проблема зустрічається не лише у дешевих, але й в дорогих моделях.

Вранці ви відчуваєте болі в тілі

Матрац повинен підримувати правильне положення тіла під час відпочинку. Якщо вранці ви постійно відчуваєте біль в спині, суглобах чи інших частинах тіла — це привід задуматися про купівлю нового матрацу. Саме біль в спині — часта скарга тих, хто спить на старих або дешевих моделях. Через недостатню підтримку з'являється тиск на суглоби та м'язи.

"Вилізли" пружини

Ця ознака стосується пружинних чи гібридних матраців. Якщо ви бачите чи відчуваєте пружини під час сну, потрібно вже шукати нову модель. Пружинні матраци сьогодні все ще дуже популярні, хоча вони й відрізняються коротшим терміном служби у порівнянні з іншими видами. Зазвичай це 6-8 років.

Погіршення алергії

Через старий матрац у вас може розвинутися алергія. А все тому, що в ньому розмножуються пилові кліщі, які полюбляють тепле та вологе середовище. Вони живляться мертвими часточками вашої шкіри, а виділення пилових кліщів викликають у людей прояви алергії (кашель, чхання, закладенність носа).

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