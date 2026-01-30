Скільки чашок чаю можна пити на день

Скільки чашок чаю можна пити в день

Скільки чашок чаю можна пити в день

Відповідно до масштабного дослідження, результати якого опублікував медичний журнал Annals of Internal Medicin), безпечною та навіть корисною нормою для дорослої людини вважається вживання від 2 до 3 чашок чаю на день. Вчені проаналізували дані майже 500 тисяч осіб і з’ясували, що у тих, хто дотримується такої кількості, ризик смертності від усіх причин нижчий на 9–13% порівняно з тими, хто взагалі не п’є чаю. Національний інститут охорони здоров’я (NIH) підтверджує, що 2 та більше чашок чорного чаю на день пов’язані з меншим ризиком смерті від серцево-судинних захворювань та інсульту.

Вищі дози — понад 4–5 чашок — також не показали негативного впливу на тривалість життя, проте вони суттєво збільшують навантаження на організм через кофеїн та вимивання мінералів.

Кофеїн у чаї: що треба враховувати

Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) рекомендує не перевищувати дозу у 400 мг кофеїну на добу. Це відповідає приблизно 5 чашкам міцного чорного чаю або 8 чашкам зеленого, проте дієтологи радять зупинитися на 3 чашках, щоб уникнути дефіциту заліза.

Важливо пам’ятати, що в одній чашці міцного чорного чаю може міститися до 90 міліграмів кофеїну. Хоча теоретична смертельна доза кофеїну для людини становить близько 10 грамів (що еквівалентно понад 160 чашкам чаю на день), серйозні проблеми зі здоров’ям починаються значно раніше.

Кількість кофеїну в чаї варіюється залежно від його виду. Білий чай та улун дозволяють випивати до шести чашок на день. Зелений чай, незважаючи на міф про його легкість, містить до 50 міліграмів кофеїну на порцію, що обмежує його споживання до восьми чашок на добу.

Вплив чаю на засвоєння мінералів та травлення

Важливою особливістю чаю є наявність танінів — дубильних речовин, які пов’язують залізо і перешкоджають його всмоктуванню зі шлунку. Саме тому дієтологи рекомендують пити чай не під час їжі, а щонайменше через 20 хвилин після неї. Систематичне порушення цього правила може призвести до дефіциту заліза, анемії, ламкості волосся та постійної млявості. Крім того, напій стимулює сечовиділення, що прискорює вимивання з організму кальцію, магнію та вітамінів групи B.

Трав’яні чаї та небезпечні добавки

Трав’яні чаї потребують індивідуального підходу до вживання, оскільки їхній вплив на організм залежить від конкретних властивостей рослин у складі. На відміну від традиційного чаю, ромашковий настій майже не містить кофеїну, що дозволяє вживати його без суворих обмежень. Однак напої на основі м’яти слід пити помірковано, особливо людям зі схильністю до гіпотонії, оскільки вони мають здатність додатково знижувати артеріальний тиск.

Крім того, наукові дослідження, опубліковані в журналі Food Chemistry, вказують на приховані ризики навіть у перевірених зборах. У 90% зразків трав’яних чаїв, зокрема призначених для дітей та вагітних, було виявлено піролізидинові алкалоїди — рослинні токсини, які при регулярному споживанні можуть чинити негативний вплив на роботу печінки. Це ще раз підтверджує, що навіть натуральні трав’яні напої не варто вважати абсолютно нешкідливими при безконтрольному вживанні.

Рекомендації щодо споживання чаю

Фахівці радять урізноманітнювати раціон, чергуючи різні види чаю. Це допомагає знизити кумулятивне навантаження кофеїну на нервову систему. Безпечна кількість чашок на день безпосередньо залежить від сорту чаю та концентрації в ньому активних речовин:

Білий чай та Улун містять найменшу кількість кофеїну. Їх можна вживати до 6 чашок на день (близько 1,2 літра), що вважається безпечною межею для здорової людини.

Попри репутацію «легкого» напою, він зелений чай містить до 50 мг кофеїну на порцію. Дослідження дозволяють випивати до 8 чашок на добу, проте через високу концентрацію антиоксидантів та їхній вплив на засвоєння мінералів, оптимальною нормою вважаються 3–5 чашок.

Чорний чай — найбільш насичений кофеїном (до 90 мг у міцній заварці). Через це його споживання краще обмежити до 3–4 чашок на день, щоб не перевищити добову норму стимуляції.

Надмірне чаювання (понад встановлені межі) може спровокувати тривожність, безсоння та тахікардію. Крім того, важливо враховувати вплив танінів: вони не лише стимулюють виведення кальцію та магнію, а й активно блокують засвоєння заліза. Дослідження Каліфорнійського університету підтверджують, що постійне запивання їжі чаєм може призвести до дефіциту заліза та анемії. Щоб мінімізувати цей ризик, будь-який сорт чаю варто вживати як окремий перекус або через 20–30 хвилин після трапези.

Для певних категорій людей існують специфічні норми споживання чаю