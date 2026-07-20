Скільки чашок кави можна випивати за день: несподіване пояснення

Вчені розповіли, скільки чашок кави можна випивати за день / © Pixabay

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Згідно з результатами дослідження, вживання п’яти чашок кави на день може захистити від серцевих захворювань та інсультів, однак слід уникати надмірного споживання кофеїну.

Останнє дослідження, опубліковане в журналі Американської асоціації серця, свідчить про те, що чорна кава може мати низку корисних властивостей для здоров’я серця, пише dailymail.com.

Американські дослідники виявили, що вживання кави без цукру, ароматизаторів та молока пов’язане зі зниженим ризиком розвитку діабету 2-го типу, серцевих захворювань, інсульту, серцевої недостатності та порушень серцевого ритму. Вважається, що захисний ефект кави може бути пов’язаний із протизапальними сполуками в зернах, відомими як поліфеноли.

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Ці сполуки, багаті на антиоксиданти, захищають від шкідливих речовин в атмосфері, покращують роботу судин та зменшують запалення — передумову розвитку серйозних захворювань, зокрема раку.

На думку дослідників, кофеїн може мати подібні переваги, але їхній вплив значно варіюється від людини до людини.

Однак високі дози кофеїну можуть надмірно стимулювати серце, що у здорових дорослих може спричинити раптові стрибки артеріального тиску, порушення серцевого ритму та навіть зупинку серця.

«Кофеїн, що вживається у складі кави, є важливою частиною повсякденного життя мільйонів людей», — зазначив доктор Грегорі Маркус, керівник відділу кардіологічних досліджень Каліфорнійського університету.

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«Згідно з нашим оглядом найновіших досліджень, для більшості дорослих споживання до 400 мг кофеїну на день (приблизно п’ять чашок) без додавання цукру є безпечним і не підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Однак високі дози кофеїну, такі як ті, що містяться в енергетичних напоях, зокрема в енергетичних шотах, можуть мати шкідливий вплив на серце, тому їх слід уникати», - додав науковець.

Це дослідження знаменує собою значний прорив, оскільки в ньому порівнюється вплив кави та синтетичної кофеїну на артеріальний тиск, рівень холестерину, ризик розвитку діабету та стан серцево-судинної системи.

Дослідники виявили, що вживання приблизно п’яти чашок кави на день, судячи з усього, знижує ризик розвитку гіпертонії. Однак було встановлено, що вживання від однієї до трьох чашок кави призводить до різкого підвищення артеріального тиску, що може збільшити ймовірність інфаркту та інсульту.

Вживання п'яти чашок кави на день також було пов'язане зі зниженням ризику розвитку діабету 2 типу на 30 відсотків.

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Інше дослідження, проведене з використанням даних британського біобанку, показало, що ті, хто випиває п'ять чашок напою на день, мають менше шансів захворіти на серцеві захворювання, ніж ті, хто не п'є.

Подібна закономірність була виявлена ​​щодо ризику інсульту: одне дослідження показало, що ті, хто випиває близько чотирьох чашок кави на день, можуть знизити свій ризик до 21 відсотка.

Однак дослідники наголосили, що «не існує універсальної стратегії безпечного споживання кофеїну».

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