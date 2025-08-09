Як швидко людина може закохатися — дослідження / © unsplash.com

Реклама

Про результати нового дослідження написали в Daily Mail.

Ізраїльські науковці з’ясували, що для появи взаємної симпатії між двома людьми достатньо всього двох хвилин.

Провівши дослідження фізіологічних реакцій учасників експрес-побачень, вони виявили, що у пар, які відчули зацікавлення одне одним, вже через 120 секунд починає збігатися інтенсивність потовиділення. Цей фізіологічний збіг дослідники визначили як ключовий індикатор так званої “синхронізації” — процесу, що сигналізує про можливе виникнення романтичного зв’язку.

Реклама

Після фізіологічної синхронізації наступним етапом зближення між потенційними партнерами стає відображення рухів. Чоловік і жінка починають мимоволі копіювати одне одного — одночасно усміхатися, кивати головою, рухати руками чи ногами. Цей феномен, як зазначає автор дослідження Шир Ацил, свідчить про формування міжособистісного зв’язку на підсвідомому рівні.

За словами науковця, те наскільки успішною буде взаємодія з потенційним партнером, значною мірою залежить від того, чи вдається людям досягти тілесної синхронізації. Спостереження довели, що вже на другій хвилині побачення починає формуватися природна злагодженість у діях, яка може бути індикатором романтичного тяжіння.

З позиції еволюційної психології, у процесі вибору партнера людина, не усвідомлюючи цього, орієнтується на певні зовнішні ознаки — колір волосся, риси обличчя чи пропорції тіла, зокрема ширину стегон у жінок, як ознаку фертильності. Однак ці теорії не дають пояснення тому, як виникає миттєва симпатія чи потяг між людьми.

У дослідженні взяли участь 32 особи — 16 чоловіків і 16 жінок, зацікавлених у створенні романтичних стосунків. У межах експерименту кожна пара пройшла три раунди побачень по 5 хвилин. За цей час учасники спілкувалися, знайомилися, а за їхньою фізіологією та руховою активністю стежили спеціальні сенсори на браслетах.

Реклама

Фіксувалися зміни в організмі, рухи кінцівок та поведінкові жести. Після завершення експерименту всі учасники пройшли опитування. З’ясувалося, що найсильніший емоційний зв’язок виник у тих пар, у яких вже на другій хвилині побачення фіксувалася електродермальна активність — тобто співпадіння в інтенсивності потовиділення.

До того ж протягом усього п’ятихвилинного побачення в цих парах зберігалася спільність жестів і рухів, що свідчило про стійке взаємне зацікавлення. Один із найцікавіших висновків дослідження — жінки відчували сексуальний потяг до чоловіків, із якими досягали найвищого рівня поведінкової синхронізації.