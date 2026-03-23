Скільки часу може служити білизна і коли її обов’язково слід замінити: ви будете здивовані

Навіть за ретельного догляду матеріал з часом втрачає міцність і свої захисні властивості.

Сигнали, що пора замінити білизну: витончення тканини, втрата еластичності, стійкий запах або зміна кольору після прання. Якщо білизна викликає подразнення шкіри або стала незручною за розміром — її гігієнічна функція вже порушена.

Для максимального комфорту дерматологи радять мати щонайменше 10–14 комплектів, щоб рідше прати і зменшити зношення тканини. Натуральні матеріали, такі як бавовна, служать довше і краще пропускають повітря, ніж синтетика.

Подовжити термін служби білизни допомагає делікатний догляд: прання за щадної температури, використання м’яких засобів та сушіння на повітрі. Агресивні кондиціонери та сушильні машини прискорюють зношування еластичних волокон.

Пам’ятайте: своєчасна заміна спідньої білизни — це не розкіш, а інвестиція у ваше здоров’я та комфорт.