Скільки часу насправді можна зберігати курятину в морозилці без утрати смаку та якості м’яса

Заморожування — це надійний спосіб продовжити свіжість продуктів, особливо м’яса. Однак навіть у морозильнику курятина не зберігатиме свої смакові та корисні властивості вічно. Якщо тримати її надто довго, м’ясо може втратити свій смак, аромат і текстуру, а також може стати непридатним до вживання. Про це пише ресурс healthnews.obozrevatel.com.

Які оптимальні терміни зберігання курячого м’яса в морозильнику

За даними FoodSafety.gov, окремі частини курки — стегна, гомілки, грудки та крильця, можна зберігати замороженими до 9 місяців, а цілу тушку — до одного року. Проте кухарі радять не чекати, поки спливе максимальний термін, адже смак починає помітно погіршуватися значно раніше. Шеф-кухар Томас Тілака Калб зауважує, що курятину найкраще вживати упродовж перших двох місяців після заморожування, щоб насолодитися її справжнім смаком і ніжною текстурою.

Якщо морозильна камера підтримує стабільну температуру -18°C або нижче, курку можна зберігати без обмеження за безпечністю, але якість м’яса все одно знизиться після року.

Які оптимальні строки для збереження смаку курятини

Найкращий смак і якісна текстура курятини зберігаються у перші 2-3 місяці. Після цього вона може стати значно сухішою й менш ароматною. Якщо м’ясо пролежало понад 9 місяців, краще утриматися від його вживання.

Як правильно заморожувати курятину

Заморожуйте тільки свіже м’ясо без ознак псування.

Використовуйте герметичні пакети або контейнери.

Для додаткового захисту обгорніть курку харчовою плівкою, потім фольгою і лише після цього помістіть у пакет із застібкою.

Видаляйте з пакета максимум повітря, це захистить від морозильного опіку.

Обов’язково підписуйте дату заморожування.

Як перевірити, чи курка придатна до вживання

Перед приготуванням зверніть увагу на:

Колір — сірі й обвітрені ділянки свідчать про морозильний опік.

Запах — будь-який неприємний аромат після розморожування є сигналом для того, щоб викинути м’ясо.

Текстуру — надмірна сухість або тверді краї вказують на псування.

Доктор Браян Куок Ле наголошує, що низькі температури призупиняють розмноження бактерій, але вони не вбивають ті мікроорганізми, що були на м’ясі до заморожування.

Як уникнути морозильного опіку на курятині

Морозильний опік з’являється через зневоднення та окислення поверхні м’яса. Він не шкідливий, але робить м’ясо сухим і несмачним. Щоб запобігти цьому:

