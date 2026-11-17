Скільки часу багатоповерхівка може бути без опалення взимку / © pexels.com

Реклама

У таких умовах квартири поступово охолоджуються, а в будинку зростає ризик замерзання труб і пошкодження систем опалення.

Скільки часу багатоповерхівка може залишатися без тепла, які будинки найгірше переносять сильні морози та коли мешканцям варто замислитися про тимчасовий переїзд — розбирався ТСН.ua.

Реклама

Скільки годин будинок може протриматися без опалення взимку

Точного терміну, протягом якого багатоповерхівка може залишатися без опалення, немає. Один будинок почне швидко втрачати тепло вже за кілька годин, інший зможе підтримувати прийнятну температуру протягом кількох діб.

Реклама

Багато залежить від погоди, матеріалів, з яких зведена будівля, стану вікон, утеплення фасаду та роботи внутрішніх комунікацій.

Ще в листопаді 2022 року голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснював, що за температури −5 °C багатоквартирний будинок без опалення та електроенергії може функціонувати приблизно 16–20 годин. Якщо мороз посилиться до −10 °C, критичні проблеми з інженерними системами можуть виникнути вже через 14–16 годин.

Водночас у січні 2026 року, коли після російських атак частина Києва залишилася без теплопостачання, енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв навів інші орієнтири. За його оцінкою, звичайна п’ятиповерхівка під час сильних морозів може критично охолонути приблизно за добу, панельна дев’ятиповерхівка — за півтори доби, а сучасні утеплені будинки здатні зберігати придатну для проживання температуру до трьох діб.

Ці цифри варто сприймати саме як експертні оцінки для певних погодних умов. Вони не означають, що кожна квартира в будинку стане холодною або що труби обов’язково замерзнуть через зазначений час.

Реклама

Які багатоповерхівки найшвидше охолоджуються без опалення

Найбільше ризикують мешканці старих будинків, які давно потребують ремонту та додаткового утеплення. Через тонкі стіни, нещільні вікна й поганий стан міжпанельних швів тепло з таких квартир виходить швидше.

За оцінкою Станіслава Ігнатьєва, озвученою в січні 2026 року, ситуація може бути такою:

Старі п’ятиповерхівки. За сильних морозів такі будинки можуть критично охолонути приблизно за добу. Особливо вразливими є квартири з холодними зовнішніми стінами та старими вікнами. Панельні дев’ятиповерхівки. Орієнтовний критичний період — близько півтори доби. Багато залежить від стану міжпанельних швів і того, чи утеплювали фасад. Сучасні багатоповерхівки. Завдяки якіснішій теплоізоляції та герметичним вікнам вони можуть довше зберігати тепло. За оцінкою експерта, за певних умов цей період може становити до трьох діб.

Однак навіть у межах одного будинку квартири охолоджуються по-різному. Наприклад, кутові помешкання мають більшу площу зовнішніх стін, через які втрачається тепло. На верхніх поверхах додаткове значення має стан даху та утеплення перекриття.

Тому орієнтуватися лише на рік побудови чи кількість поверхів не варто. Добре утеплена стара будівля іноді зберігає тепло краще, ніж новобудова з недоліками теплоізоляції.

Реклама

Коли без опалення можуть замерзнути труби

Найнебезпечніше під час тривалого відключення тепла — не саме охолодження квартири, а можливе пошкодження комунікацій.

Якщо температура навколо трубопроводу опускається нижче нуля і залишається такою тривалий час, вода в системі може замерзнути. Під час утворення льоду вона розширюється, через що труби та з’єднання можуть не витримати навантаження.

Найбільше уваги потребують комунікації в підвалах, технічних приміщеннях, неопалюваних під’їздах і біля зовнішніх стін. Саме там температура може знижуватися швидше, ніж у житлових кімнатах.

Водночас немає єдиного часу, через який замерзнуть усі труби в багатоповерхівці. Це залежить від температури в приміщенні, теплоізоляції комунікацій, руху води та конструкції системи.

Якщо опалення не відновлюють тривалий час і є загроза промерзання, рішення щодо зливання води із системи мають ухвалювати фахівці. Самостійно відкривати крани, зливати воду з батарей або втручатися в роботу стояків мешканцям не варто: це може призвести до аварії та ускладнити відновлення теплопостачання.

Що робити, якщо в квартирі немає опалення

Якщо батареї холодні, насамперед варто з’ясувати, чи йдеться про локальну проблему в будинку, чи про аварійне відключення теплопостачання в районі.

Для цього можна звернутися до управителя будинку, ОСББ або місцевої аварійної служби. Вони мають повідомити про причину відключення та орієнтовний час відновлення подавання тепла.

Поки комунальники усувають проблему, можна зробити кілька речей, які допоможуть довше зберігати тепло в оселі:

Перейдіть до однієї кімнати, бажано невеликої, і зачиніть двері в інші приміщення. Закрийте вікна та двері, перевірте, чи немає щілин, через які заходить холодне повітря. Повісьте на вікна щільні штори, а на підлогу постеліть килим або теплу ковдру. Одягайтеся в кілька шарів, використовуйте теплі шкарпетки та плед. Підготуйте термос із гарячою водою, запас питної води та продуктів, які не потребують приготування.

Якщо температура в квартирі продовжує падати, а відновлення опалення найближчим часом не очікується, варто розглянути можливість тимчасово переїхати до родичів або знайомих, у яких є тепло.

Чим не можна обігрівати квартиру під час відключень

У спробах зігрітися люди іноді використовують прилади не за призначенням. Це може закінчитися отруєнням або пожежею.

Зокрема, не можна вмикати газову плиту чи духовку для обігріву приміщення. Під час роботи газових приладів може накопичуватися чадний газ — він не має запаху й кольору, тому людина може не помітити небезпеки.

Також не можна запускати бензинові або дизельні генератори в квартирі, під’їзді, підвалі чи на балконі. За рекомендаціями ДСНС, генератор потрібно встановлювати просто неба, щонайменше за 6 метрів від дверей і вікон.

Докладніше про ризики отруєння та способи профілактики можна прочитати на сайті Міністерства охорони здоров’я України. Правила безпечного використання генераторів опубліковані на порталі ДСНС.

Чи готові українські багатоповерхівки до зими 2026–2027

Підготовка житлового фонду до опалювального сезону охоплює не лише перевірку котелень. Комунальники мають оглянути внутрішньобудинкові мережі, відремонтувати пошкоджені ділянки труб, перевірити обладнання та підготувати резервні джерела живлення.

За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, станом на початок вересня 2026 року до опалювального сезону підготували понад 114 тисяч житлових будинків — 79,2% від запланованої кількості.

Також на той момент до роботи підготували 14 194 котельні, що становило майже 83% від плану. Тривали ремонти теплових мереж, заміна аварійних трубопроводів і підготовка обладнання до можливих надзвичайних ситуацій.

Окремий напрям підготовки — резервне живлення. Воно потрібне для роботи насосів та іншого обладнання, без якого централізоване теплопостачання може зупинитися навіть за наявності тепла в котельні.

Водночас загальні показники готовності не означають, що кожен житловий будинок захищений від тривалих відключень. Мешканцям варто заздалегідь з’ясувати в ОСББ або управителя, чи є в будинку резервне живлення, як працюють насоси та хто відповідатиме за аварійні ситуації.

Актуальну інформацію про підготовку країни до опалювального сезону можна знайти на офіційному сайті Кабінету міністрів України.

Чи варто виїжджати з квартири, якщо опалення довго не відновлюють

Рішення залежить від температури в оселі, прогнозу погоди та того, як швидко комунальні служби планують відновити теплопостачання.

Якщо квартира поступово охолоджується, а на вулиці тримаються сильні морози, не варто чекати, поки ситуація стане критичною. Особливо це стосується родин із маленькими дітьми, літніми людьми та тими, кому складно переносити холод.

Якщо є ризик промерзання труб, потрібно повідомити про це управителя будинку або ОСББ. Самостійно втручатися в систему опалення не слід.

У разі тривалого відключення тепла найкраще заздалегідь мати план: знати, куди можна тимчасово переїхати, де отримати допомогу та як зв’язатися з відповідальними комунальними службами.

Новини партнерів

Новини партнерів