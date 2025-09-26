- Дата публікації
Скільки днів майонез можна тримати відкритим: тепер ви знатимете
Відкритий магазинний майонез можна безпечно зберігати в холодильнику 2-3 місяці (але завжди перевіряйте етикетку на конкретні рекомендації), тоді як домашній майонез треба вживати протягом 3-5 днів.
Майонез — один із найпопулярніших соусів на кухні, але навіть він має свій термін придатності.
Майонез, куплений у магазині, містить консерванти для подовження терміну придатності, може зберігатись у холодильнику 2-3 місяці після відкриття.
Завжди перевіряйте етикетку на наявність конкретних інструкцій — деякі марки та види можуть зберігатись довше, ніж інші.
Домашній майонез псується набагато швидше і його слід використовувати протягом 3-5 днів, щоб він мав найсвіжіший смак та текстуру.
Основні поради зберігання:
майонез не зберігайте на дверцятах холодильника — найкраще зберігати його в основній частині холодильника, де температура більш стабільна. Двері більш схильні до коливань температури щоразу, коли холодильник відкривають, що може прискорити псування
щільно закрийте — завжди тримайте банку щільно закритою, щоб мінімізувати контакт повітря
чистий посуд — використовуйте чистий посуд під час порціювання майонезу, щоб уникнути попадання бактерій у банку
уникайте заморожування — хоча заморожування майонезу можливе, але після розморожування маса може порушитись, що призведе до розділеної або зернистої текстури
