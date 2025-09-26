ТСН у соціальних мережах

Скільки днів майонез можна тримати відкритим: тепер ви знатимете

Відкритий магазинний майонез можна безпечно зберігати в холодильнику 2-3 місяці (але завжди перевіряйте етикетку на конкретні рекомендації), тоді як домашній майонез треба вживати протягом 3-5 днів.

Найчастіше виробники радять зберігати майонез за температури від 0°C до 10°C

Найчастіше виробники радять зберігати майонез за температури від 0°C до 10°C / © Unsplash

Майонез — один із найпопулярніших соусів на кухні, але навіть він має свій термін придатності.

Майонез, куплений у магазині, містить консерванти для подовження терміну придатності, може зберігатись у холодильнику 2-3 місяці після відкриття.

Завжди перевіряйте етикетку на наявність конкретних інструкцій — деякі марки та види можуть зберігатись довше, ніж інші.

Домашній майонез псується набагато швидше і його слід використовувати протягом 3-5 днів, щоб він мав найсвіжіший смак та текстуру.

Основні поради зберігання:

  • майонез не зберігайте на дверцятах холодильника — найкраще зберігати його в основній частині холодильника, де температура більш стабільна. Двері більш схильні до коливань температури щоразу, коли холодильник відкривають, що може прискорити псування

  • щільно закрийте — завжди тримайте банку щільно закритою, щоб мінімізувати контакт повітря

  • чистий посуд — використовуйте чистий посуд під час порціювання майонезу, щоб уникнути попадання бактерій у банку

  • уникайте заморожування — хоча заморожування майонезу можливе, але після розморожування маса може порушитись, що призведе до розділеної або зернистої текстури

Раніше ми писали, як зробити домашній майонез без яєць. Простий і корисний рецепт читайте у новині.

