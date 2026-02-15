Борщ / © Pexels

Реклама

Борщ є улюбленою першою стравою майже кожної української сім’ї. Часто його варять у великій каструлі, щоб ним можна було пообідати і наступного дня. Однак термін зберігання борщу, навіть в холодильнику, досить обмежений

Про це пише zberihannya.

Як довго можна зберігати борщ

Загальні рекомендації щодо тривалості зберігання борщу — не довше 24 годин, за температури 2-5 градусів. Однак на термін зберігання борщу впливає не тільки температура, а й інші фактори, через які борщ може зберігатися довше, до 72 годин — хоча це може вплинути на його смак.

Реклама

Ознаки зіпсованого борщу

Характерний різкий кислий запах, який посилюється при кип’ятінні борщу

Зміна кольору — потемнішання або втрата червоного відтінку

Піна чи бульбашки на поверхні борщу, яких стає більше під час кип’ятіння

Як правильно зберігати борщ

Борщ краще збереже свій смак та якості при дотриманні наступних рекомендацій:

Під час приготування борщу знімайте з поверхні піну — в ній можуть розмножуватися мікроорганізми.

Готовий борщ має настоятися приблизно 30-50 хвилин, після цього його треба охолодити або на балконі взимку, або помістивши на годину каструлю з ним у миску з холодною водою.

Посуд для зберігання має бути герметичним, жодних сторонніх предметів всередині бути не має.

Температура в холодильнику не повинна перевищувати 5 градусів.

Раніше ми писали про те, як зварити справжній червоний борщ. Більше про це читайте у новині.