Скільки дров потрібно для опалення будинку: орієнтовний розрахунок на зиму

Скільки дров потрібно на зиму

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Перед початком опалювального сезону власникам будинків із пічним опаленням важливо правильно розрахувати запас дров. Купувати їх навмання ризиковано: кількох кубометрів може вистачити одному будинку на всю зиму, тоді як в іншому такий самий запас закінчиться посеред сезону.

Річ у тім, що витрата палива залежить не лише від площі оселі. На неї впливають утеплення будинку, стан вікон і даху, погода взимку, ефективність печі або твердопаливного котла, порода деревини та, що особливо важливо, її вологість.

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Скільки дров потрібно на зиму

Якщо дрова є основним джерелом опалення, деревина добре висушена, а будинок має середній рівень утеплення, за орієнтир можна взяти такі обсяги:

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будинок 60 м² — приблизно 5–6 м³ дров на сезон;

100 м² — близько 8–10 м³;

150 м² — приблизно 12–15 м³.

Саме такі приблизні розрахунки наводять фахівці з пічного опалення.

Але ці цифри не варто сприймати як універсальну норму. В добре утепленому будинку дров може знадобитися помітно менше, тоді як старий будинок із холодними стінами, неутепленим дахом і старими вікнами здатен спожити в півтора-два рази більше.

Наприклад, для будинку площею 100 м² орієнтовна картина може виглядати так: добре утеплена оселя — близько 5–7 м³ за сезон, середній рівень утеплення — 8–10 м³, а будинок із великими тепловтратами — 12–15 м³ і більше.

Тому відповідь на запитання «скільки кубів потрібно на 100 квадратів» без інформації про сам будинок завжди буде приблизною.

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Чому сухість дров має таке велике значення

Одна з головних помилок — рахувати лише кубометри й не цікавитися вологістю деревини.

Свіжозрубана деревина містить багато води. Під час горіння частина енергії витрачається на її нагрівання та випаровування, тому в приміщення потрапляє менше корисного тепла. Вологі дрова також дають більше диму та сприяють утворенню відкладень у димоході.

Для ефективного спалювання варто використовувати дрова з вологістю не вище приблизно 20%. Такий показник рекомендують і фахівці Агентства з охорони довкілля США.

Щоб деревина добре просохла, її потрібно розколоти, скласти над землею в місці з хорошою циркуляцією повітря та захистити зверху від дощу і снігу. При цьому щільно закривати дровітню з усіх боків не варто — це заважає виходу вологи.

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Дуб, граб чи сосна: чи є різниця

Порода деревини також впливає на те, скільки місця займатиме сезонний запас.

Щільні породи — наприклад, граб, дуб, бук, ясен — за однакового об’єму містять більше деревини за масою. Тому кубометр таких дров зазвичай забезпечує більше енергії, ніж такий самий об’єм менш щільної деревини.

Сосна та інші менш щільні породи теж придатні для опалення. Вони добре розпалюються, проте за однакового об’єму їх зазвичай потрібно більше.

Тому порівняння на кшталт «сусідові вистачає восьми кубів, а мені — ні» мало про що говорить, якщо невідомі порода, вологість дров, характеристики печі та тепловтрати обох будинків.

«Куб» дров — не завжди одне й те саме

Під час замовлення дров варто уточнити, як саме продавець визначає їхній об’єм. Це важливо, оскільки кубічний метр щільної деревини та кубічний метр складених полін — не одне й те саме.

У штабелі між полінами залишаються порожнини, тому фактичної деревини в такому об’ємі буде менше. Результат залежить від довжини й товщини полін, їхньої форми та щільності укладання.

Тому під час порівняння пропозицій недостатньо запитати лише «скільки коштує куб». Варто уточнити, чи йдеться про щільний кубометр деревини, складені дрова або дрова, об’єм яких визначено іншим способом. Це дозволить коректніше порівняти ціни та зрозуміти, скільки деревини ви фактично купуєте.

Якщо дрова потрібні лише під час відключень

Для українських реалій важливий ще один сценарій, піч або камін можуть використовуватися не як постійне опалення, а як резервне джерело тепла під час відключень електроенергії чи проблем з основним опаленням.

У такому разі запас у 8–10 м³ для будинку площею 100 м² може бути зайвим. Якщо піч має забезпечувати лише частину сезонної потреби в теплі, кількість дров можна відповідно зменшити.

Наприклад, якщо дровами планують покривати приблизно третину потреб будинку, початковий орієнтир для 100 м² становитиме приблизно 2,5–3,5 м³ сухої деревини. Практичніше в такому випадку рахувати не запас «на всю зиму», а визначити, скільки днів будинок повинен мати можливість автономно опалюватися.

Скільки дров може піти за добу

Добова витрата залежить насамперед від того, скільки тепла втрачає будинок за конкретної температури надворі. Тому одна й та сама піч у відносно теплому листопаді та морозному січні спалюватиме різну кількість палива.

Як грубий орієнтир для сухих дров у джерелі використано близько 3 кВт·год корисного тепла з 1 кг деревини після врахування втрат під час спалювання. За такого припущення, якщо будинку потрібно 60 кВт·год тепла за добу, знадобиться близько 20 кг дров. Якщо потреба під час морозів зросте до 100 кВт·год — приблизно 33 кг.

Цей розрахунок теж не універсальний, оскільки фактичний результат залежить від вологості й породи деревини та ККД конкретної печі чи котла.

Чи варто купувати дрова із запасом

Якщо дрова є основним опаленням, замовляти рівно розраховану кількість ризиковано. Зима може виявитися холоднішою, частина деревини — вологішою, а реальні тепловтрати будинку — більшими, ніж очікувалося.

Тому до розрахованої кількості доцільно додати невеликий резерв. У вихідному розрахунку пропонується запас приблизно 10–15%. Дрова, які не використали взимку, за правильного сухого зберігання можна залишити на наступний сезон.

До того ж в Україні дрова краще купувати заздалегідь. Держлісагентство повідомляло, що в опалювальному сезоні 2025–2026 попит на дрова для населення та соціальної сфери зріс майже у півтора раза — до 1,45 млн м³. На сезон 2026 року державні лісівники планували збільшити заготівлю ще на 400 тис. м³ і закликали населення не відкладати формування заявок. Інформація.

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