Скільки електроенергії споживає пральна машина: як зменшити рахунки за електрику

Скільки електроенергії споживає пральна машина

Пральна машина є незамінним помічником у домі. При виборі нової техніки та її подальшій експлуатації важливо ретельно вивчити, скільки енергії вона споживає. Розуміння параметрів потужності та енергоспоживання дозволить не лише придбати оптимальну модель, але й надалі суттєво зменшити рахунки за електрику, зробивши використання техніки більш свідомим та екологічним.

Фактичне споживання енергії машиною, як зазначають експерти, змінюється залежно від її потужності, обраного режиму, завантаження та інших чинників.

Що таке потужність пральної машини та енерговитрати: ключові визначення

Номінальна потужність побутового приладу — це фіксована кількість енергії, що вимірюється у ватах або кіловатах, яку він розрахований споживати для виконання своєї роботи.

Енергоспоживання (або фактична споживана потужність) — це реальна кількість енергії, яку машина витрачає під час певного циклу. Сучасні моделі можуть мати діапазон споживання від 400 до 2 000 ват, залежно від програми.

Енерговитрати можна приблизно обчислити, перемноживши середню потужність приладу на загальну тривалість його роботи.

Формула розрахунку енергоспоживання така енерговитрати = середня потужність пральної машини помножити на тривалість роботи. Водночас, як приклад, машина з номінальною потужністю 800 вт може витрачати 600 вт в одному циклі, і 780 вт в іншому, залежно від умов прання.

Фактори, що визначають реальне споживання енергії

На те, скільки енергії машина споживатиме за кожного циклу, безпосередньо впливає низка експлуатаційних параметрів:

Температура води — це найважливіший фактор. Чим вища температура води, тим більше енергії потрібно тену (теплообміннику) для її нагрівання. У режимі холодного прання споживання є мінімальним, оскільки вода взагалі не нагрівається.

Вибрана програма прання — інтенсивні та тривалі цикли (наприклад, прання бавовни при високій температурі) споживають більше енергії, ніж короткі та легкі.

Завантаження барабана — на повне завантаження машина використовує більше енергії, ніж за часткового, але не варто запускати цикл при малій кількості речей. Оптимальне завантаження є найекономнішим.

Швидкість віджиму. Висока швидкість віджиму вимагає більше електроенергії, оскільки автомат крутить барабан швидше, але це дозволяє швидше висушити одяг.

Стан машини — накип і зношування деталей можуть збільшити енерговитрати, оскільки машина працюватиме менш ефективно.

Класи енергоефективності пральних машин: маркування для економії

Для зручності покупців пральні машини маркуються за рівнем енергетичної ефективності, що дозволяє швидко визначити економічність приладу:

A+++ — виключна економія енергії.

A + + — дуже висока ефективність, на 20% менш витратні, ніж A +.

A + — гарна економія, але трохи менш ефективна, ніж A + +.

A — стандартний рівень енергетичної ефективності.

B-G — дешевші моделі, які споживають набагато більше енергії.

Наприклад, моделі класу А++ можуть споживати на тридцять-сорок відсотків менше електрики, ніж машини класу В. У реальному житті це означає, що машина класу А++ може витрачати лише близько 0,5-0,8 кіловат-години за один стандартний цикл прання, тоді як дешевша модель може спожити вдвічі більше, що суттєво вплине на річні витрати.

Чи варто переплачувати за ефективність

Якщо ви використовуєте пральну машину часто, більш енергоефективна модель А ++, або А+++ може значно заощадити гроші у довгостроковій перспективі, компенсуючи вищу початкову вартість.

Якщо користуєтесь машинкою не часто, різниця у ціні при покупці може бути не такою виправданою.

Як заощадити на пранні

Ключовим фактором є використання низьких температур. для більшості повсякденних речей достатньо температури тридцять градусів, а не звичних сорока або шістдесяти.

Сучасні машини та засоби розроблені для ефективного прання в холодній воді, і зниження температури з сорока до тридцяти градусів може скоротити енергоспоживання на 38 відсотків, а перехід на двадцять градусів — на цілих 62 відсотки, що суттєво зменшує щомісячні рахунки за електрику.

Слід вибирати правильні програми прання з низьким енергоспоживанням, якщо ваші речі не вимагають інтенсивного очищення.

Критично важливим є оптимальне завантаження барабана. ніколи не слід перевантажувати машину, оскільки занадто щільне заповнення зменшує простір для руху тканини, знижує ефективність прання та полоскання, що може призвести до затхлого запаху і потреби в повторній обробці. Оптимальна завантаження — це коли між білизною та верхньою крайкою барабана залишається достатньо місця, щоб легко покласти руку зверху.

Нарешті, регулярний догляд за пральною машиною підвищує її ефективність і довговічність. важливо регулярно проводити чищення від накипу та перевіряти стан деталей. Рекомендується раз на місяць запускати цикл гарячої прання без білизни, використовуючи оцет або спеціальні очищувальні засоби, а також протирати гумові ущільнювачі дверцят, щоб запобігти накопиченню вологи та плісняви.