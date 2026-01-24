Скільки електроенергії “з’їдають” ноутбук, роутер і смартфон: реальні цифри

Подовжувач / © Credits

На тлі регулярних блекаутів українці дедалі частіше замислюються, скільки електроенергії споживають базові гаджети — зокрема роутери, ноутбуки та смартфони. Це питання стає особливо актуальним для тих, хто користується павербанками, зарядними станціями або генераторами й змушений чітко планувати навантаження.

TSN.ua зібрав перевірені дані про реальне споживання електроенергії роутером, ноутбуком і смартфоном.

Найменше електроенергії серед цієї трійки зазвичай споживає смартфон. За даними Energy Use Calculator, під час заряджання телефон використовує в середньому від 2 до 6 ватів, залежно від моделі та типу зарядного пристрою Навіть якщо заряджати смартфон щодня протягом кількох годин, його добове споживання рідко перевищує 0,01–0,02 кВт·год, що практично не впливає на витрати електроенергії.

Значно більше струму потребує Wi-Fi роутер, який у багатьох домівках працює майже безперервно. За інформацією EcoFlow, середнє споживання домашнього роутера становить від 5 до 20 ватів. Якщо пристрій працює цілодобово, за добу він може витратити близько 0,2–0,3 кВт·год, а за місяць — понад 7 кВт·год. Саме тому під час блекаутів фахівці радять вимикати роутер, коли інтернет не потрібен, або підключати його лише за необхідності.

Найбільшим споживачем електроенергії серед цих трьох пристроїв є ноутбук. Залежно від моделі та навантаження він може споживати від 30 до 90 ватів, а в деяких випадках — і більше. За умов активної роботи протягом 6–8 годин ноутбук може витратити 0,3–0,7 кВт·год на добу, що особливо відчутно при живленні від зарядних станцій або генераторів.

