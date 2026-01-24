Скільки енергії споживає холодильник і як реально заощадити на світлі

Скільки електроенергії споживає холодильник / © pexels.com

Тому важливо економно користуватися побутовою технікою: не вмикати все одночасно і планувати роботу приладів у години, коли є світло.

Скільки електроенергії споживає холодильник

Держенергонагляд нагадує, що споживання електроенергії холодильником залежить від його типу та умов роботи:

Двокамерний холодильник: 0,30–0,90 кВт/год на годину;

Однокамерний холодильник: 0,10–0,40 кВт/год на годину.

Після тривалих відключень електроенергії холодильник споживає більше електрики. Коли світло з’являється, компресор вмикається на повну потужність, швидко охолоджуючи камери. Саме перші хвилини після увімкнення створюють максимальне навантаження на мережу. Якщо одночасно вмикають кілька холодильників та іншої техніки, це може спричиняти повторні аварійні відключення.

Ці цифри — миттєве споживання компресора, а не середнє за годину чи добу. При постійному живленні компресор працює циклічно, а при частих відключеннях — майже безперервно. Наприклад, якщо електроенергія є 7 годин на добу, компресор двокамерного холодильника потужністю 0,6 кВт працює близько 85% часу:

7 год × 0,6 кВт × 0,85 ≈ 3,6 кВт/год на добу.

Як зменшити споживання

Вибір техніки — холодильники з класом енергоефективності A++ або A+ споживають значно менше електроенергії, ніж старі моделі класу B.

Правильне розташування — не ставте холодильник біля плити, батарей або під пряме сонячне світло.

Температура у приміщенні — оптимальна 18–20°C; при 30°C компресор працює на максимум і сильно навантажує мережу.

Охолодження продуктів — не кладіть всередину гарячу їжу після відключень, щоб компресор не працював на повну без потреби.

Економне споживання електроенергії — це не лише зниження рахунків, а й стабільність роботи енергосистеми. Коли кожен трохи зменшує навантаження, шанс на світло для всіх зростає, а аварійних відключень стає менше.