Скільки грошей варто тримати на банківському рахунку і чому зберігати надто багато — не найкраща ідея

Скільки грошей рекомендують залишати на банківському рахунку / © Фото з відкритих джерел

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Заощадження на банківському рахунку здаються надійним способом зберегти гроші, однак експерти застерігають, що зберігати там надто великі суми може бути фінансово невигідно.

Про це пише unilad із посиланням на коментарі фінансових експертів Великої Британії у виданні Metro.

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Вони, зокрема, радять не тримати на поточному рахунку понад 1000 фунтів стерлінгів (приблизно 1340 доларів). На їхню думку, такий рахунок призначений передусім для щоденних витрат, оплати рахунків і поточних потреб, а не для тривалого зберігання заощаджень. Про це розповів керівник фінансовий експерт Дерек Спралінг.

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За його словами, поточний рахунок варто сприймати як цифровий гаманець, головне призначення якого — забезпечувати зручність користування грошима, а не накопичення великих сум.

«Ви ж не носили б із собою до супермаркету 2500 фунтів готівкою. То навіщо залишати ці гроші без діла на поточному рахунку?» — пояснив експерт.

Скільки грошей рекомендують залишати на банківському рахунку

Дерек Спралінг радить тримати на поточному рахунку від 500 до 1000 фунтів стерлінгів (приблизно 670-1340 доларів). Цього, на його думку, має вистачати для оплати регулярних рахунків та інших повсякденних витрат.

Зберігати більше коштів на такому рахунку недоцільно через низькі відсоткові ставки. У багатьох банках вони значно поступаються рівню інфляції.

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Подібна ситуація спостерігається і у США. За даними Бюро статистики праці США, річна інфляція за 12 місяців до вересня 2026 року становила 3,7%. У серпні цей показник був на рівні 3,4%.

Водночас, згідно з даними Федеральної корпорації зі страхування депозитів (FDIC), середня процентна ставка за поточними рахунками американських банків становить приблизно 0,07% річних.

Тож, якщо гроші лежать на рахунку під відсоток, який значно нижчий за інфляцію, їхня реальна вартість зменшується.

Інакше кажучи, за ті самі кошти з часом можна придбати менше товарів і послуг, навіть якщо номінальна сума на банківському рахунку не змінюється.

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Скільки грошей американці мають у заощадженнях

Обсяг накопичень у США суттєво відрізняється залежно від віку. За наведеними у матеріалі даними, середній розмір заощаджень американців перевищує 60 тисяч доларів.

Найбільші накопичення мають люди віком від 65 до 74 років. Водночас середні показники не завжди відображають реальне фінансове становище більшості населення.

За даними дослідження фінансів домогосподарств Федеральної резервної системи США, медіанний розмір заощаджень значно нижчий і становить від 5400 до 8700 доларів.

Різниця пояснюється методикою підрахунку. Середнє значення отримують, якщо скласти всі заощадження та поділити суму на кількість учасників дослідження. Медіана ж показує центральне значення у впорядкованому переліку — половина людей має більше, а половина менше.

Зокрема, американці віком до 35 років у середньому мають 20 540 доларів заощаджень. У віковій групі від 35 до 44 років цей показник перевищує 41 540 доларів.

Найбільші накопичення зафіксували серед людей віком від 65 до 74 років — у середньому 100 250 доларів.

Водночас рекомендація експерта стосується саме грошей на поточному рахунку, а не загального обсягу заощаджень. Йдеться про те, що кошти понад суму, необхідну для щоденних витрат, доцільно зберігати в інструментах, які дають змогу отримувати вищий дохід.

Водночас зазначимо, що наведені суми та рекомендації стосуються банківської системи Великої Британії та США, тож їх не варто автоматично переносити на українські умови.

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