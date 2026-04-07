Скільки яєць фарбувати на Пасху: церковні правила, народні прикмети та кольори, яких варто уникати

Скільки яєць фарбувати на Пасху

Великдень — це свято життя та відродження, а крашанка — його головний символ. Щороку господині постають перед питанням, скільки саме яєць потрібно покласти у кошик і чи існують обмеження щодо кольорів? Відповідь криється у поєднанні церковних канонів та давніх народних традицій.

Сскільки яєць готувати на Великдень

Хоча церковні правила не встановлюють конкретної кількості крашанок, головним орієнтиром залишається здоровий глузд та помірність. Водночас у народних традиціях закріпилося кілька підходів, які допомагають визначитися з числом яєць для свята.

Багато родин обирають цифру 12, вшановуючи пам’ять про дванадцятьох апостолів. Це символізує єдність християнської спільноти, а тринадцяте яйце, якщо його готують, присвячують самому Христу.

Інший поширений метод — розраховувати кількість за числом членів сім’ї. Важливо, щоб крашанок вистачило не лише кожному домочадцю для першої святкової трапези, а й для того, щоб пригостити родичів, друзів чи тих, хто потребує допомоги.

Що стосується безпосередньо великоднього кошика для освячення, то зазвичай до нього кладуть 3, 7 або 9 яєць. Число три нагадує про Святу Трійцю, а сімка відсилає до священних таїнств або днів тижня.

Проте варто пам’ятати про найголовніше застереження, не готуйте більше, ніж ваша родина здатна з’їсти. Оскільки освячені продукти в жодному разі не можна викидати, краще пофарбувати менше, але підійти до цього процесу з особливою увагою та змістом.

В які кольори фарбувати крашанки, а яких краще уникати

Традиційним та канонічним кольором Великодня незмінно залишається червоний, оскільки він уособлює пролиту кров Христа та величну радість Його воскресіння. Проте сучасна палітра святкового столу значно ширша, і кожен обраний відтінок несе в собі глибоке символічне навантаження.

Наприклад, червоний та бордовий кольори вважаються найголовнішими, адже вони символізують саме життя, любов та остаточну перемогу над смертю.

Якщо ж ви обираєте жовтий або золотистий відтінки, то наповнюєте оселю символами Божого світла, сонячного тепла та достатку.

Зелений колір традиційно означає надію, весняне оновлення природи та життєдайну силу, тоді як блакитний уособлює небесну чистоту та спокій Пресвятої Богородиці.

Кольори, яких краще уникати

Водночас існують певні застереження щодо оформлення крашанок. Хоча прямої церковної заборони на конкретні барви немає, етнографи та священнослужителі радять уникати похмурої гами.

Зокрема, чорний колір вважається символом жалоби, що суперечить самій суті Великодня як свята торжества життя.

Також варто бути обережними з темно-коричневими тонами, фарбуючи яйця у цибулинні, краще доводити їх до насиченого червоно-цегляного відтінку, щоб уникнути асоціацій із землею та тліном.

Окрему увагу слід приділити використанню декоративних наклейок із ликами святих, Христа чи Богородиці. Церква наполегливо рекомендує відмовитися від такого декору, оскільки під час чищення яйця священне зображення неминуче пошкоджується, а потім потрапляє у смітник, що є виявом глибокої неповаги до святині. Натомість краще надати перевагу чистим кольорам або традиційним орнаментам, які підкреслюють світлий дух свята.

Що робити з писанками після свята

У випадку, коли після святкової трапези крашанок виявилося забагато, найкращим рішенням буде поділитися надлишком із ближніми. Роздаючи яйця сусідам, друзям чи людям, які опинилися в скруті, ви поширюєте великодню радість і робите добру справу.

Окрему увагу варто приділити поводженню з освяченою шкаралупою, оскільки її не прийнято викидати у загальне сміття. За давніми традиціями, залишки крашанок краще спалити або закопати в чистому місці, де ніхто не ходить, наприклад, під плодовим деревом у садку. Також шкаралупу можна подрібнити та віддати птахам, що вважається цілком припустимим і корисним.

Готуючи великодні символи, пам’ятайте, що визначальною є не кількість яєць чи складність їхнього оздоблення, а той щирий і світлий настрій, з яким ви готуєтеся до свята. Саме внутрішній спокій та доброта роблять підготовку до Великодня справді особливою.