Скільки яєць класти у великодній кошик і що означає їхня кількість
Загалом у кошику має бути не менше 10 яєць, залежно від сімейної традиції.
Одне з головних питань, яке щороку постає перед українськими родинами — скільки яєць потрібно красити і святити на Великдень.
Оптимальна кількість для фарбування — 12−24 яйця на середню сім’ю. Водночас немає церковної норми, скільки яєць має бути у кошику.
У великодній кошик у рекомендується покласти:
1−2 яйця на кожного члена родини, включаючи дітей
Одне яйце як символічне поминальне — для передавання добрих новин душам померлих
Декілька яєць про запас — для обміну з хрещениками або для частування сусідів і знайомих
