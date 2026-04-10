Скільки яєць класти у великодній кошик і що означає їхня кількість

Загалом у кошику має бути не менше 10 яєць, залежно від сімейної традиції.

Традиційно в кошик кладуть писанки або крашанки / © unsplash.com

Одне з головних питань, яке щороку постає перед українськими родинами — скільки яєць потрібно красити і святити на Великдень.

Оптимальна кількість для фарбування — 12−24 яйця на середню сім’ю. Водночас немає церковної норми, скільки яєць має бути у кошику.

У великодній кошик у рекомендується покласти:

  • 1−2 яйця на кожного члена родини, включаючи дітей

  • Одне яйце як символічне поминальне — для передавання добрих новин душам померлих

  • Декілька яєць про запас — для обміну з хрещениками або для частування сусідів і знайомих

