Великдень-2026: скільки яєць насправді потрібно фарбувати — чи існує правило

Традиційно великодні яйця фарбують у кілька основних кольорів — кожен має своє символічне значення.

Віра Хмельницька
Крашанки. / © pexels.com

На Великдень фарбують яйця — цей ритуал поєднує як давні вірування, так і християнську символіку. Найбільш традиційний колір — червоний. Він символізує кров Христа і перемогу життя над смертю.

Скільки ж яєць варто фарбувати на Великдень та які кольори обрати, читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Біблії згадок про крашанки, писанки чи обряди з яйцями немає. Традиція фарбувати яйця на Великдень з’явилася значно пізніше. Водночас у дохристиянські часи яйце було символом життя і відродження. У християнському трактуванні воно стало уособленням нового життя і Воскресіння, а також перемоги життя над смертю.

Зокрема, існує легенда про Марію Магдалину. За переказами, вона прийшла до римського імператора Тиберія, щоб сповістити про Воскресіння Христа. Вона принесла дар — звичайне яйце. Втім, імператор не повірив. Мовляв, це неможливо, як і те, що яйце у її руках раптом стане червоним. У ту ж мить яйце почервоніло.

Скільки яєць фарбувати

Чіткої кількості яєць, які слід фарбувати на Великдень чи освячувати у церкві, не існує. Адже йдеться це не про церковне правило, а народну традицію. Зазвичай на свято готують стільки яєць, аби вистачило на кожного члена родина, а також для гостей. Здавна вважають, доброю прикметою, коли яєць вистачає, щоб пригостити інших, — це «на щастя і достаток».

Традиційно готують не менше 10–20 яєць — навіть у невеликій сім’ї. У великих родинах або ж на застілля можуть фарбувати і 30 яєць.

Коли фарбувати яйця

На Страсному тижні є два найкращі для для того, щоб пекти паски, та фарбувати яйця. Священник ПЦУ Іван Петрущак каже, що Чистий четвер, який цього року припав на 9 квітня, та Велика субот, 11 квітня, — гарні дні для святкових приготувань.

Водночас у у Страсну п’ятницю, цього року — це 10 квітня, цього робити не рекомендується. У християнстві, це день скорботи, коли згадують страждання і смерть Ісуса Христа.

В які кольори фарбувати яйця

У народі вірили: чим більше крашанок різних кольорів у великодньому кошику — тим більше щастя, здоров’я і достатку в родині протягом року. Загалом кожний колір має своє символічне значення.

Традиційні кольори:

  • червоний - символізує кров Христа, життя і воскресіння;

  • жовтий- символ сонця, урожаю і достатку;

  • помаранчевий – символізує радість, енергію і життєві сили;

  • зелений - символ весни, оновлення природи, молодості та здоров’я;

  • синій - символізує небо та спокій;

  • блакитний - символ душевної рівноваги;

  • білий – символ чистоти і невинності.

Нагадаємо, ми писали про те, що і чому не можна класти у великодній кошик.

