Скільки яєць треба обов’язково з’їдати на тиждень і навіщо: лікарі дали остаточну відповідь

Яка користь яєць для організму / © www.freepik.com/free-photo

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Яйця вже багато років залишаються одним із найпоживніших продуктів, однак навколо них не вщухають суперечки. Одні вважають, що їх потрібно їсти щодня, інші бояться холестерину й намагаються максимально обмежити цей продукт у своєму раціоні. Сучасні дослідження та рекомендації лікарів свідчать: для більшості здорових людей яйця не лише безпечні, а й дуже корисні. Головне, знати, скільки їх варто вживати протягом тижня.

Скільки яєць рекомендують їсти лікарі

Фахівці зазначають, що більшості здорових дорослих людей можна без побоювань вживати приблизно 5-7 яєць на тиждень. За відсутності протипоказань багато людей можуть їсти й одне яйце на день у межах збалансованого раціону.

Яйця є чудовим джерелом повноцінного білка, який містить усі незамінні амінокислоти. Саме тому цей продукт рекомендують включати до меню дітей, спортсменів, людей похилого віку та тих, хто відновлюється після хвороби.

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Чому яйця такі корисні для організму

У складі яєць міститься велика кількість поживних речовин. Вони багаті на вітаміни A, D, E, K, групи B, а також залізо, селен, цинк, фосфор і холін.

Особливу увагу лікарі приділяють холіну — речовині, яка підтримує роботу головного мозку, нервової системи та печінки. Крім того, яйця містять лютеїн і зеаксантин — природні антиоксиданти, що допомагають підтримувати здоров’я очей і можуть знижувати ризик вікових змін зору.

Регулярне вживання яєць також сприяє тривалому відчуттю ситості, що допомагає контролювати апетит і підтримувати нормальну масу тіла.

Чи варто боятися холестерину

Раніше яйця часто критикували через високий вміст холестерину. Однак сучасні наукові дослідження показують, що для більшості людей харчовий холестерин набагато менше впливає на його рівень у крові, ніж надлишок насичених жирів і трансжирів у раціоні.

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Саме тому лікарі радять звертати увагу не лише на кількість яєць, а й на спосіб їх приготування. Варені яйця, яйця-пашот або омлет із мінімальною кількістю олії значно корисніші, ніж яйця, смажені на великій кількості жиру разом із беконом чи ковбасою.

Кому потрібно бути обережними

Попри численні переваги, деяким людям варто узгодити кількість яєць у раціоні зі своїм лікарем. Це стосується тих, хто має окремі серцево-судинні захворювання, тяжкі порушення ліпідного обміну або інші медичні стани, що потребують спеціальної дієти.

Також важливо пам’ятати про індивідуальну алергію на яйця, яка частіше трапляється у дітей, хоча іноді буває і в дорослих.

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