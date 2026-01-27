Скільки кави пити для покращення настрою: експерти назвали “ідеальну дозу”

Перша ранкова чашка кави найприємніша? / © Pixabay

Реклама

Чи помічали ви, що світ стає трохи яскравішим після ковтка гарячого еспресо? Психіатри та психологи з’ясували, як саме улюблений ранковий напій впливає на наш емоційний стан.

Про це пише The New York Times.

Кава проти депресії: міф чи реальність

Дійсно, кілька великих досліджень пов’язують споживання кави зі зниженням ризику депресії. Проте, як зазначає докторка Ма-Лі Вонг, психіатриня з Медичного університету штату Нью-Йорк, це не означає, що кава є ліками.

Реклама

Зв’язок між кофеїном і відсутністю депресивних симптомів набагато слабший, ніж ефект від спорту чи медикаментів.

Але чому нам стає краще?

Кофеїн стимулює вироблення дофаміну в мозку. Це робить нас більш енергійними, уважними та залученими. Саме тому короткочасний підйом настрою такий відчутний, особливо в перші години після пробудження.

Пастка для кавоманів

Психологиня Лора Джуліано з Американського університету пояснює цікавий парадокс: кофеїн найкраще поліпшує настрій тоді, коли ви перебуваєте в стані «дефіциту» — не виспалися або втомлені.

Реклама

«Перша доза зранку працює найкраще, тому що саме в цей час ви почуваєтеся найгірше», — каже вона.

Але є підступ: мозок звикає до регулярного вживання кави.

Для затятих кавоманів ранкова чашка — це не стільки отримання «бонусу», скільки повернення до норми. Те приємне відчуття, яке ви відчуваєте, — це часто просто полегшення симптомів абстиненції (втоми, головного болю), які виникають без кофеїну.

Справжній сплеск настрою від кави, ймовірно, отримують лише ті, хто п’є її рідко.

Реклама

Скільки пити, щоб не нашкодити

Експерти сходяться на думці, що «золота середина» для настрою — це 1–2 чашки на день.

Менше: може не дати ефекту.

Більше: ризик отримати тривожність, нервозність та проблеми зі сном.

Лікарі радять уникати кофеїну за 6–12 годин до сну. Також варто бути обережними людям, схильним до тривожних розладів — їм кава може лише погіршити самопочуття.

Експерти зазначають, якщо ви п’єте 1–2 чашки на день і почуваєтеся чудово — нічого змінювати не треба. Ритуал і смак самі по собі можуть приносити радість.

Але якщо ви не п’єте кави, починати заради «покращення настрою» не варто.

Реклама

«Якщо ви думаєте про те, як покращити свій настрій, краще займіться спортом», — резюмує докторка Вонг.

Нагадаємо, коли настрій «просів», рука сама тягнеться до телефону, солодкого чи ще однієї серії серіалу. Проте іноді для м’якого перезавантаження достатньо значно простішої дії — заварити чашку чаю.