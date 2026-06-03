У ПЦУ пояснили, скільки хрещених дозволено мати дитині / © Pixabay

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Православна Церква України нагадала основні правила щодо хрещених батьків та пояснила, скільки їх може бути у дитини, а також кому Церква забороняє брати на себе цю роль.

Про це йдеться у повідомленні Православної Церкви України .

У ПЦУ зазначають, що для дорослої людини під час Таїнства хрещення хрещені батьки не є обов’язковими, адже дорослий свідомо сповідує свою віру. Водночас охрещуваний може запросити духовного наставника стати хрещеним батьком або матір’ю.

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Інша ситуація з немовлятами та дітьми. Оскільки вони ще не можуть самостійно усвідомлено сповідувати віру, відповідальність за духовне виховання беруть на себе хрещені батьки.

У Церкві наголошують, що бути хрещеним — це не формальність, а довічна духовна відповідальність. Хрещені мають допомагати дитині у духовному розвитку, навчати молитвам, водити до храму та підтримувати похресника протягом життя.

Скільки хрещених може бути у дитини

Традиційно в Україні дитині обирають двох хрещених — чоловіка та жінку. Однак церковні правила дозволяють мати й одного хрещеного, якщо він тієї ж статі, що й дитина.

У ПЦУ пояснюють, що в давнину для хлопчика обирали лише хрещеного батька, а для дівчинки — лише хрещену матір. Згодом поширилася практика мати двох хрещених, а інколи — навіть кілька пар.

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Кому не можна бути хрещеними

Православна Церква України назвала категорії людей, які не можуть ставати хрещеними батьками:

рідні батьки дитини;

подружжя — для однієї дитини;

неповнолітні;

нехрещені;

представники інших релігій;

люди, які не сповідують православну віру.

Також за традицією хрещені батьки не можуть укладати шлюб між собою, з рідними батьками дитини або зі своїм похресником чи похресницею.

У ПЦУ радять обирати хрещених не за принципом родинних чи дружніх зв’язків, а насамперед з огляду на те, чи зможе людина стати духовним наставником для дитини.

Нагадаємо, 24 червня за новим стилем починається період літнього сонцестояння — моменту, коли день починає поступово зменшуватися.

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