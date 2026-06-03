ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
2 хв

Скільки хрещених може бути у дитини та що заборонено — пояснення ПЦУ

У ПЦУ розповіли про обмеження для хрещених батьків.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Скільки хрещених може бути у дитини та що заборонено — пояснення ПЦУ

У ПЦУ пояснили, скільки хрещених дозволено мати дитині / © Pixabay

Православна Церква України нагадала основні правила щодо хрещених батьків та пояснила, скільки їх може бути у дитини, а також кому Церква забороняє брати на себе цю роль.

Про це йдеться у повідомленні Православної Церкви України.

У ПЦУ зазначають, що для дорослої людини під час Таїнства хрещення хрещені батьки не є обов’язковими, адже дорослий свідомо сповідує свою віру. Водночас охрещуваний може запросити духовного наставника стати хрещеним батьком або матір’ю.

Інша ситуація з немовлятами та дітьми. Оскільки вони ще не можуть самостійно усвідомлено сповідувати віру, відповідальність за духовне виховання беруть на себе хрещені батьки.

У Церкві наголошують, що бути хрещеним — це не формальність, а довічна духовна відповідальність. Хрещені мають допомагати дитині у духовному розвитку, навчати молитвам, водити до храму та підтримувати похресника протягом життя.

Скільки хрещених може бути у дитини

Традиційно в Україні дитині обирають двох хрещених — чоловіка та жінку. Однак церковні правила дозволяють мати й одного хрещеного, якщо він тієї ж статі, що й дитина.

У ПЦУ пояснюють, що в давнину для хлопчика обирали лише хрещеного батька, а для дівчинки — лише хрещену матір. Згодом поширилася практика мати двох хрещених, а інколи — навіть кілька пар.

Кому не можна бути хрещеними

Православна Церква України назвала категорії людей, які не можуть ставати хрещеними батьками:

  • рідні батьки дитини;

  • подружжя — для однієї дитини;

  • неповнолітні;

  • нехрещені;

  • представники інших релігій;

  • люди, які не сповідують православну віру.

Також за традицією хрещені батьки не можуть укладати шлюб між собою, з рідними батьками дитини або зі своїм похресником чи похресницею.

У ПЦУ радять обирати хрещених не за принципом родинних чи дружніх зв’язків, а насамперед з огляду на те, чи зможе людина стати духовним наставником для дитини.

Нагадаємо, 24 червня за новим стилем починається період літнього сонцестояння — моменту, коли день починає поступово зменшуватися.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
160
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie