Скільки коштують дрова у жовтні 2025 року: що буде далі з цінами на паливо

Скільки коштують дрова

З наближенням пікового сезону холодів у жовтні 2025 року, заготівля дров знову стає ключовим фінансовим питанням для багатьох українських сімей, особливо у приватних будинках. Цього року вартість твердого палива, як і очікувалося, відчутно зросла, залишивши позаду літні цінові показники. Основною причиною є традиційне сезонне зростання попиту та подорожчання логістики.

Скільки коштує куб дрів: огляд жовтневих цін

Як зазначають експерти, зокрема лісник з Київщини Микола Коваленко, лише з початку жовтня ціни зросли в середньому на 200–600 гривень за кубометр. Це стало прямим наслідком вичерпання літніх запасів і збільшення витрат на транспортування.

Для порівняння:

Тверді листяні породи (як-от дуб, граб чи бук), які ще в серпні коштували приблизно 1700–2200 гривень за кубометр, тепер реалізуються за ціною від 1800 до 2600 грн/м³.

Хвойні та м’які породи (сосна, вільха, тополя) також відчутно подорожчали. Якщо наприкінці літа їхня вартість трималася в межах 900–1100 гривень за кубометр, то зараз їхня ціна стартує від 1300 грн/м³.

Найбільш вагомими чинниками зростання є підвищений попит з боку домогосподарств, збільшення витрат на заготівлю деревини та значне подорожчання логістики, яке прямо корелюється з цінами на паливо.

Прогноз цін на дрова на зиму: чи варто поспішати закуповувати

Щодо подальшої динаміки цін, фахівці зазначають, що станом на середину жовтня суттєвих передумов для подальшого різкого стрибка цін немає, і вартість дров може зберігатися на відносно стабільному рівні до кінця року.

Однак, вартість дров може зрости на кілька сотень гривень за кубометр у разі реалізації наступних ризиків:

Погодні умови. Тривалі та сильні морози можуть спровокувати непередбачений піковий попит, що швидко вичерпає запаси і спровокує чергове підвищення цін.

Вартість палива. Будь-яке суттєве зростання цін на дизельне паливо, необхідне для роботи лісозаготівельної техніки та вантажівок-перевізників, автоматично здорожчить і кінцевий продукт.

Експерти рекомендують не відкладати закупівлю, оскільки виграш у ціні вже недосяжний, а подальше похолодання лише збільшить логістичні та фінансові ризики. Важливо пам’ятати, що дрова слід купувати виключно у легальних продавців (наприклад, через державну систему «ДроваЄ»), щоб гарантувати якість і уникнути можливих штрафів.