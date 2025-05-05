Скільки коштує металобрухт в Україні у 2025 році, ціни на чорні та кольорові метали, де знайти «скарби» вдома

Скільки коштує металобрухт

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Щоб вигідно здати брухт, необхідно орієнтуватися в актуальних цінах на різні метали, знати, які цінні екземпляри можуть знайтися вдома, та розуміти, де розташовані надійні пункти прийому.

Фактори, що визначають ціну металобрухту у 2025 році

Ціни на металобрухт в Україні у 2025 році, як і раніше, залежать від багатьох факторів, серед яких:

Тип металу, кольорові метали традиційно коштують значно дорожче за чорні.

Якість брухту — чистота, сортованість та відсутність забруднень підвищують вартість. Наявність домішок, іржі, фарби, органічних залишків (земля, мул) значно знижує вартість металобрухту. Що чистіший метал, то вища його ціна.

Великі обсяги часто приймаються за вищими цінами. Кожен пункт приймання встановлює свої мінімальні обсяги для оптових цін.

Цінові коливання між областями зберігаються. Що ближче місцезнаходження металобрухту до пункту приймання, тим нижчі транспортні витрати і, відповідно, вища закупівельна ціна.

Світові ціни на метали та внутрішній попит продовжують впливати на вартість брухту.

Підготовка брухту. Поділ металобрухту за видами (чорний, кольоровий), сортами і розмірами дає змогу збільшити його вартість. Ретельна підготовка металобрухту до здачі (очищення, різання) спрощує приймання і підвищує ціну. Великогабаритний металобрухт, який не потребує додаткової обробки, оцінюється вище.

Можливість самостійної доставки металобрухту продавцем також впливає на вартість. Якщо для демонтажу і навантаження потрібна спеціальна техніка або обладнання, це може вплинути на кінцеву вартість.

Актуальні ціни на металобрухт в Україні у 2025 році

Орієнтовні ціни на деякі види металобрухту в Україні станом на травень 2025 року (на основі доступних даних за початок року та поточні тенденції):

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Чорний металобрухт (за 1 кг): На початку 2025 року ціни коливалися в межах від 3-5 грн до 7-8 грн за кілограм в залежності від регіону. Прогнози на літо 2025 року вказують на можливе зниження до 5-7 грн/кг , з подальшим зростанням до 8-12 грн/кг для великих партій восени.

Мідь (за 1 кг). Мідь залишається одним із найцінніших видів брухту. У лютому-березні 2025 року ціни варіювалися в широкому діапазоні, від 250 до 365 грн за кілограм залежно від регіону та чистоти. У травні 2025 року ціни в різних областях України коливалися від 200 до 340 грн/кг. Прогнози на 2025 рік вказують на середню ціну в межах 270-310 грн/кг , з можливим зростанням до 320 грн/кг і вище в окремих пунктах прийому.

Алюміній (за 1 кг). Ціни на алюмінієвий брухт у першому кварталі 2025 року коливалися в межах 40-60 грн/кг . Прогнозується, що середня ціна протягом 2025 року становитиме 40-60 грн/кг , а на електротехнічний алюміній може сягати до 80 грн/кг . У деяких регіонах, таких як Запорізька область, ціни на початку 2025 року могли сягати 90 грн/кг.

Латунь (за 1 кг): У 2025 році ціна на латунний брухт може становити орієнтовно 170-190 грн/кг .

Нержавіюча сталь (за 1 кг): Ціни на нержавійку у 2025 році прогнозуються в межах 35-45 грн/кг.

Наведені ціни є попередніми та можуть відрізнятися в різних пунктах прийому та регіонах України. Для отримання найактуальнішої інформації рекомендується зв’язуватися безпосередньо з пунктами прийому металобрухту у вашому місті чи області.

Де знайти чорний метал

Чорні метали, такі як сталь, залізо та чавун, хоч і не вирізняються високою ціною, проте є найбільш поширеними в побуті. Придивіться до таких предметів:

Сільськогосподарський інвентар — старі деталі від плугів, борін тощо.

Запчастини транспорту — відпрацьовані автомобільні деталі, рами велосипедів та мотоциклів, елементи тракторів.

Знаряддя для риболовлі та полювання. Старі спінінги, рушниці (здавати лише за наявності відповідних документів).

Металеві частини інструментів, тобто сокири, пилки, молотки.

Будівельні матеріали — залишки цвяхів, шурупів, металевих профілів.

Стара побутова техніка — віджилі свій вік холодильники, пральні машини, праски.

Меблева фурнітура — металеві ручки, петлі, ніжки.

Особливу увагу варто звернути на електродвигуни, адже їхній корпус, ротор та статор часто виготовлені з чорного металу. Також чимало чорного металу може міститися у корпусах старих холодильників — залежно від сплаву та товщини металу, його вага може сягати від 20 до 70 кілограмів.

Заробіток на чорному металі буде відносно невеликим. Кінцева вартість залежить від наявності іржі, бруду, фарби, різних домішок та загального стану металу. Чим чистіший та якісніший брухт, тим вищою буде ціна.

Де знайти кольоровий метал вдома

Особливо цінними є кольорові метали, такі як мідь, алюміній та латунь, які широко використовуються в різноманітних побутових та промислових виробах. Проведіть ретельну інвентаризацію свого майна, і ви неодмінно знайдете металеві скарби, готові до вигідної здачі.

Мідь, завдяки своїй чудовій електропровідності та пластичності, є одним з найцінніших кольорових металів. Озирніться довкола — де ж у вашому домі може ховатися цей «червоний» скарб?

Ретельно перевірте стару електропроводку, особливо товсті кабелі та дроти. Навіть знята ізоляція може приховати цінну мідну жилу. Зазирніть у нутрощі старих холодильників та телевізорів. Їхні внутрішні компоненти, зокрема теплообмінники та обмотки двигунів, часто містять значну кількість міді. Старі сантехнічні труби, крани та фітинги можуть бути виготовлені з міді або містити її сплави. Відпрацьовані електродвигуни від різноманітних приладів мають мідні обмотки, які високо цінуються в пунктах прийому. Деякі елементи дверних замків та меблевих ручок можуть бути виготовлені з міді або її сплавів. Старі люмінесцентні лампи також можуть містити невелику кількість міді. В автомобілях мідь використовується у проводці, радіаторах та інших деталях. Окремі елементи старих каналізаційних систем можуть бути мідними.

Алюміній, завдяки своїй легкості та стійкості до корозії, також широко використовується в побуті. Де ж у вашій оселі можна знайти цей «сріблястий» метал?

Перегляньте свій посуд — каструлі, сковорідки, ложки та тарілки часто виготовляються з алюмінію. Зверніть увагу на старі віконні рами та алюмінієві профілі, які могли залишитися після ремонту. Деякі деталі автомобілів, такі як диски та радіатори, можуть бути алюмінієвими. Побутова техніка: Корпуси та внутрішні елементи багатьох побутових приладів можуть містити алюміній. Не варто недооцінювати алюмінієві банки від напоїв. Зібравши значну кількість, ви зможете отримати за них невелику, але приємну винагороду.

Латунь, сплав міді та цинку, відрізняється своїм характерним золотистим відтінком та міцністю. Де ж у вашому домі може зустрітися цей благородний метал?

Уважно огляньте старі крани, змішувачі, вентилі та фітинги. Нерідко вони виготовлені саме з латуні. Також зверніть увагу на старі радіатори опалення та холодильні трубки. Різноманітні ручки, свічники, статуетки та інші декоративні вироби можуть бути латунними. Якщо у вас є старі деталі промислового обладнання, варто перевірити їх на вміст латуні. Якщо ви є законним власником гільз від патронів, вони також можуть бути виготовлені з латуні.

Окрім цих трьох основних кольорових металів, не забувайте про нержавіючу сталь, яка часто використовується у виготовленні столових приборів, кухонного обладнання та мийок, а також інших металів, які можуть мати цінність.

Завжди перевіряйте законність походження металу, який ви плануєте здавати. Небезпечні відходи, такі як акумулятори, підлягають утилізації лише у спеціалізованих пунктах. Ретельний огляд вашої оселі може принести не лише звільнення від непотрібних речей, але й приємний фінансовий бонус.

Як знайти пункти прийому металобрухту в Україні

Мережа пунктів прийому металобрухту в Україні залишається розгалуженою. Знайти найближчий пункт можна за допомогою: онлайн-карт та пошукових систем, місцевих дошок оголошень, спеціалізованих онлайн-платформ.

При виборі пункту прийому звертайте увагу на репутацію, актуальні ціни, умови прийому, наявність ліцензії та зручність розташування.