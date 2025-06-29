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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
3808
Час на прочитання
2 хв

Скільки місяців насправді можна зберігати м’ясо в морозилці та яке псується найшвидше

Звісно, м’ясо в морозильній камері не зіпсується за тиждень, але зберігати його там роками також не можна, бо воно втрачає свої смакові та корисні властивості.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Скільки можна зберігати м'ясо в морозилці

Скільки можна зберігати м’ясо в морозилці / © www.freepik.com/free-photo

Заморожування — це один із найефективніших способів зберегти м’ясо свіжим упродовж тривалого часу. Та якщо тримати продукт в морозилці надто довго, він втрачає свій смак, текстуру та користь, а іноді навіть стає небезпечним для здоров’я. До того ж, треба знати, що термін зберігання різних видів м’яса істотно відрізняється. Розповідаємо, скільки місяців можна зберігати різні види м’яса в морозилці та які продукти псуються найшвидше.

Які максимальні терміни зберігання м’яса в морозильній камері

  • Яловичина (цілий шматок) зберігається до 12 місяців за температури -18 °C. Найкраще зберігати продукт у вакуумному пакуванні, так не втрачаються соковитість і структура волокон.

  • Свинина — стейки, ребра, грудинка, зберігаються до 8 місяців. Цей вид м’яса значно жирніший за яловичину, тому швидше втрачає якість та аромат.

  • Курятину можна тримати в морозилці до 9 місяців. Найдовше зберігатиметься куряча грудка, а найменше — стегенця та крила, бо вони жирніші.

  • Фарш із будь-якого м’яса не можна зберігати довше 3 місяців. Через подрібнену структуру повітря потрапляє до волокон, що прискорює окислення і псування продукту навіть у морозилці.

  • Субпродукти — печінка, нирки, серце, можна тримати в морозильній камері лише 2 місяці. Ці продукти містять багато води і ферментів, які за тривалого зберігання можуть погіршити смак та запах.

  • Ковбаси, копченості, сосиски. Ці вироби зберігають в морозилці не більше двох місяців. Хоча вони й містять сіль та консерванти, однак жир та спеції швидко втрачають свою якість після глибокого заморожування.

Які продукти псуються найшвидше

  1. Фарш — абсолютний лідер за швидкістю псування. Уже через 2 місяці він може змінити запах і смак.

  2. Печінка та інші субпродукти швидко втрачають свій смак і можуть неприємно пахнути після тривалого зберігання в морозилці.

  3. Ковбаси та сосиски через уміст спецій і добавок після 2 місяців зберігання часто набувають неприємного присмаку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3808
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