Скільки може зберігатись кутя і чи можна її викидати

Кутя

Кутя — одна з найсимволічніших страв української традиції. Її готують і подають у дні великих релігійних свят — насамперед на Святий вечір перед Різдвом, а також на Щедрий вечір і Водохреща.

Ця страва готується з пшениці, рису, булгуру або інших круп. У неї традиційно додають горіхи, сухофрукти, мак, мед та іноді прикрашають свіжими ягодами. Це варто враховувати, адже склад куті напряму впливає на те, скільки вона може зберігатися.

Експерти радять з’їдати цю страву протягом одного-двух днів. Звісно, якщо куті надто багато, її варто покласти у холодильник.

Скільки можна зберігати кутю

При дотриманні всіх правил:

на пшениці — до 48 годин

на рисі — 24−36 годин

з великою кількістю сухофруктів — не більше доби

Якщо з’явився кислуватий запах або газоутворення — страву краще не вживати.

Чи можна викидати кутю

За традиціями кутя несе особливий та дуже важливий сенс. Тому релігійним людям викидати цю страву на смітник не варто. У минулому кутю віддавали домашнім тваринам. Також її висипали птахам, які охоче клювали крупу й сухофрукти.

Якщо ж вам нікому віддати кутю, бо ви живете у квартирі або не займаєтеся розведенням свійської птиці — погодуйте тварин на вулиці.

