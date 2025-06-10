Скільки можна докупити стажу до пенсії, скільки це коштує та хто може це зробити

Скільки можна докупити стажу

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Українці, яким не вистачає необхідного страхового стажу для отримання пенсії або які прагнуть збільшити її розмір, мають можливість «докупити» відсутні роки. Цей механізм, запропонований Пенсійним фондом України, дозволяє врегулювати питання зі стажем та забезпечити собі майбутні виплати. Законодавство дозволяє громадянам докуповувати потрібну кількість років страхового стажу для виходу на пенсію, що може суттєво вплинути на розмір пенсійних виплат та можливість виходу на пенсію в бажаний термін.

Мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію за віком в Україні постійно зростає — у 2024 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно було накопичити не менше 31 року. У 2025 році для виходу на пенсію за віком у 60 років знадобиться щонайменше 32 роки страхового стажу. Не всі громадяни можуть відповідати вимогам щодо стажу через різні життєві обставини. Купівля страхового стажу дозволяє збільшити загальний трудовий стаж, необхідний для отримання пенсії, та поліпшити умови виходу на пенсію.

Розповідаємо, хто може скористатися можливістю купити стаж та яка його вартість докупівлі у 2025 році.

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Скільки можна докупити стажу та хто може це зробити

Обмежень щодо кількості років для купівлі страхового стажу — немає, як повідомили на Урядовому порталі. Це дозволяє пенсіонерам збільшувати загальний трудовий стаж без обмежень.

Право «купити» пенсійний стаж мають такі категорії громадян:

Особи, які працюють за кордоном, але бажають отримувати пенсію в Україні.

Громадяни, що готуються вийти на пенсію, але мають недостатній страховий стаж.

Особи з низьким рівнем офіційного доходу, які прагнуть збільшити майбутній розмір своєї пенсії.

Важливо зазначити, що скористатися цією можливістю можуть українці віком від 16 років, як застраховані, так і незастраховані. Купувати стаж дозволяється як для себе, так і для іншої особи, за умови, що ця особа ще не є пенсіонером.

Вартість 1 року страхового стажу у 2025 році

Розрахунок вартості одного року стажу базується на мінімальному єдиному соціальному внеску (ЄСВ), який становить 22% від мінімальної заробітної плати. Як стверджують експерти, мінімальна заробітна плата у 2025 році прогнозується на рівні 8000 — 9000 гривень.

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Припустимо, що для розрахунків мінімальна зарплата у 2025 році становитиме 9000 гривень. Тоді розрахунок буде таким:

Мінімальний ЄСВ за місяць: 9000 грн × 22% = 1980 гривень

Мінімальний ЄСВ за рік: 1980 грн × 12 місяців = 23 760 гривень

Таким чином, один рік страхового стажу у 2025 році коштуватиме приблизно 23 760 гривень. Якщо потрібно докупити кілька років, ця сума множиться на відповідну кількість років. Мінімальний місячний внесок, який зараховується за місяць, коли кошти надійшли на рахунок ПФУ, становитиме 1980 гривень.

Як оформити покупку стажу

Щоб докупити страховий стаж, необхідно укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Цю процедуру можна здійснити онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Процес купівлі трудового стажу виглядає так:

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Увійдіть до свого кабінету. Спершу зайдіть в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ. Для авторизації вам знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис або система GOV.ID.

Знайдіть потрібну послугу. У розділі «Комунікація з ПФУ» оберіть пункт «Договір на добровільну участь».

Введіть дані отримувача. Вкажіть повну інформацію про особу, на користь якої надходитимуть внески до ПФУ. Це включає її ПІБ, податковий номер, серію та номер паспорта, а також дату народження.

Визначте платника. Якщо ви сплачуєте внески за себе, просто оберіть опцію «Бажаю платити внески за себе» та внесіть необхідні дані.

Підтвердьте згоду. Надайте свою згоду на обробку персональних даних та підтвердьте всі внесені відомості.

Підпишіть та сплатіть. Нарешті, натисніть кнопку «Підписати і сплатити» та підпишіть договір за допомогою свого КЕП. Здійснити оплату внесків можна через систему «Portmone» або за допомогою платіжного доручення.

Пам’ятайте, ви самі обираєте періодичність та розмір внесків, що робить цей процес максимально гнучким.

Пенсіонери мають можливість самостійно обирати частоту та розмір внесків, які можуть сплачуватися не лише за них, а й за інших осіб. Перевірити зарахування внеску та кількість нарахованих днів стажу можна в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ, що забезпечує прозорість та контроль за процесом.