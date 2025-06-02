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Скільки можна їсти смажених яєць на тиждень: названо точну кількість
Смажені яйця — це дуже популярна страва для сніданку, яку люблять мільйони людей. Однак не всі любителі яєчні знають, скільки можна з’їдати яєць без шкоди для здоров’я.
За рекомендаціями дієтологів, оптимальна кількість смажених яєць — трохи більше шести на тиждень. Це означає, що один день має бути повністю без цієї страви. В інші шість днів допустимо вживати по одному смаженому яйцю.
Якщо ж ви любите готувати яєчню з двох або трьох яєць, тоді доведеться зменшити кількість у наступні дні. Наприклад, поснідали двома яйцями — залишилось лише чотири на решту тижня.
Також варто бути обережним із додатками до яєчні — бекон, ковбаса чи жирні соуси значно знижують користь страви, додаючи зайвий жир і сіль. Постійне вживання таких сніданків може створити навантаження на печінку, серцево-судинну систему та шлунково-кишковий тракт.
6 цікавих фактів про яйця, які ви точно не знали
Ідеальний білок — яйце містить усі незамінні амінокислоти у правильній пропорції. Його білок вважається еталонним у харчуванні.
Жовток — джерело холіну — це речовина важлива для роботи мозку, пам’яті та нервової системи.
Колір шкаралупи не має значення — біле або коричневе яйце не впливає на смак чи поживність. Це просто генетична особливість курки.
Яйця допомагають худнути — завдяки високому вмісту білка вони забезпечують тривале відчуття ситості.
Сире яйце не завжди корисніше — термічна обробка покращує засвоєння білків і знижує ризик зараження сальмонелою.
Яйця «старіють» ще до приготування — чим довше яйце лежить у холодильнику, тим рідшим стає білок. Щоб перевірити свіжість — занурте його у воду. Свіже — тоне, старе — спливає.