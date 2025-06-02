Скільки можна їсти смажених яєць на тиждень: названо точну кількість

Скільки смажених яєць можна їсти на тиждень / © Freepik

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За рекомендаціями дієтологів, оптимальна кількість смажених яєць — трохи більше шести на тиждень. Це означає, що один день має бути повністю без цієї страви. В інші шість днів допустимо вживати по одному смаженому яйцю.

Якщо ж ви любите готувати яєчню з двох або трьох яєць, тоді доведеться зменшити кількість у наступні дні. Наприклад, поснідали двома яйцями — залишилось лише чотири на решту тижня.

Також варто бути обережним із додатками до яєчні — бекон, ковбаса чи жирні соуси значно знижують користь страви, додаючи зайвий жир і сіль. Постійне вживання таких сніданків може створити навантаження на печінку, серцево-судинну систему та шлунково-кишковий тракт.

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6 цікавих фактів про яйця, які ви точно не знали

Ідеальний білок — яйце містить усі незамінні амінокислоти у правильній пропорції. Його білок вважається еталонним у харчуванні. Жовток — джерело холіну — це речовина важлива для роботи мозку, пам’яті та нервової системи. Колір шкаралупи не має значення — біле або коричневе яйце не впливає на смак чи поживність. Це просто генетична особливість курки. Яйця допомагають худнути — завдяки високому вмісту білка вони забезпечують тривале відчуття ситості. Сире яйце не завжди корисніше — термічна обробка покращує засвоєння білків і знижує ризик зараження сальмонелою. Яйця «старіють» ще до приготування — чим довше яйце лежить у холодильнику, тим рідшим стає білок. Щоб перевірити свіжість — занурте його у воду. Свіже — тоне, старе — спливає.