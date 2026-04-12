Скільки можна зберігати крашанки після Великодня: як зрозуміти, що вони вже зіпсувалися

Після Великодня у багатьох залишається чимало крашанок, і виникає логічне запитання: як довго їх можна зберігати без шкоди для здоров’я. Незважаючи на те, що яйця мають захисну оболонку, варені крашанки швидко втрачають свіжість, особливо за неправильного зберігання. Важливо знати чіткі терміни та ознаки псування, щоб уникнути харчових отруєнь.

Скільки часу можна зберігати крашанки

Варені яйця зберігаються значно менше, ніж сирі.

У холодильнику крашанки залишаються придатними до вживання приблизно 5-7 днів. Якщо вони були пофарбовані натуральними барвниками — цибулинням чи буряком, термін зберігання не змінюється.

А от якщо яйця довго лежали за кімнатної температури, їх варто з’їсти вже протягом 1-2 діб.

Важливо також пам’ятати: тріснуті яйця псуються значно швидше і можуть бути небезпечними для здоров’я вже через декілька годин.

Як правильно зберігати варені яйця, щоб вони довше залишалися свіжими

Щоб крашанки не зіпсувалися передчасно, їх потрібно одразу після освячення або святкового столу поставити в холодильник.

Найкраще зберігати їх у закритому контейнері або в пакованні, щоб уникнути сторонніх запахів.

Не варто мити яйця перед зберіганням — це може пошкодити природний захисний шар.

Як зрозуміти, що яйце зіпсувалося

Є кілька простих способів перевірити свіжість крашанок.

Опустіть яйце у воду. Якщо воно лежить на дні — свіже, якщо спливає — краще не ризикувати.

Зверніть увагу на запах після очищення. Навіть легкий неприємний запах — сигнал, що продукт вже не варто вживати.

Оцініть вигляд білка і жовтка. Якщо вони мають неприродну консистенцію або слизьку поверхню — яйце зіпсоване.