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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Скільки можна зберігати великодні крашанки, щоб не отруїтися

У випадку, якщо немає холодильника, а крашанки з’їсти не вдалося, то зберігати їх можна впродовж 12 годин.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Якщо ваші писанки постійно зберігаються у холодильнику, то подавати їх до столу можна впродовж 5 днів

Якщо ваші писанки постійно зберігаються у холодильнику, то подавати їх до столу можна впродовж 5 днів / © Associated Press

Крашанки або писанки є одним з головних атрибутів Великодня. Зазвичай, це зварені яйця, які розмальовані різними візерунками. Такі яйця за кімнатної температури рекомендують зберігати недовго.

Ось ключові правила їх зберігання:

У холодильнику

Це найкращий та найбезпечніший спосіб зберігання крашанок, які ви плануєте їсти. У холодильнику, при температурі не вище +4°C, варені яйця в непошкодженій шкаралупі залишаються безпечними для споживання протягом приблизно одного тижня (до 7 днів) від моменту варіння.

При кімнатній температурі

Це найризикованіший варіант. Варені яйця є швидкопсувним продуктом. Якщо крашанки перебували при кімнатній температурі (на столі, у кошику) понад 12 годин, вживати їх в їжу вже небезпечно. Тепле середовище сприяє швидкому розмноженню бактерій. Такі яйця краще використовувати виключно як елемент декору.

Перед тим, як з’їсти крашанку, яка зберігалася навіть у холодильнику, огляньте її. Шкаралупа має бути цілою, без тріщин. Будь-який неприємний запах — сигнал про те, що яйце зіпсувалося і його слід викинути.

До того ж термін зберігання яєць залежить від їх стану:

  • зварене на м’яко — до 2 днів

  • зварене вкруту, але тріснуте — до 3 днів

  • зварене вкруту й очищене — до 3 днів

  • зварене вкруту й ціле — до 10-14 днів

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