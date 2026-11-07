Скільки насправді можна зберігати дрова: чому одні поліна "свіжі" роками, а інші гниють за місяці

Скільки можна зберігати дрова / © pexels.com

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Дрова можуть служити паливом довше за п’ять років, а можуть почати гнити вже за кілька місяців на землі. Рік заготівлі ще не відповідає на запитання, чи придатний запас для каміна. Тож скільки часу та за яких умов їх ліпше зберігати?

Польський портал Zielony Ogródek рекомендує використати дрова приблизно за 3–5 років від заготівлі, разом із часом на сушіння, але не називає цей строк остаточною межею придатності.

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«Придатність дров визначає передусім їхній стан, а не сам вік», — пояснює редакція порталу. Сухі поліна, захищені від вологи й розкладання, зберігають паливні властивості значно довше за цей орієнтир.

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Частина цих років іде на сушіння

Свіжозрубаній деревині спочатку потрібно позбутися зайвої води. Зазвичай це займає від кількох місяців до двох років, іноді довше. Тривалість залежить від породи, товщини полін та умов, а дуб, бук і граб часто потребують особливо тривалого сушіння.

За вологості нижче 20% дрова підходять для ефективного горіння. Та після висихання кожен наступний рік у дровітні сам собою не додає їм тепловіддачі. Навпаки, повторне зволоження, грибки й розкладання можуть погіршити якість уже підготовленого палива.

Саме тому п’ятирічні поліна із сирого приміщення можуть поступатися деревині, яка сохла понад рік у провітрюваній дровітні. Довго зберігати — не те саме, що добре висушити.

Сірий колір не вирок, а крихкість — привід придивитися

Посіріла поверхня, тріщини на торцях чи кора, що відстає, самі собою не означають, що старі дрова зіпсувалися. Натомість про втрату якості свідчать м’яка крихка структура, трухляві ділянки, затхлий запах, пліснява та видиме розкладання.

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Легке поліно теж не обов’язково добре висохло. Якщо деревина незвично легка й водночас кришиться, це може бути ознакою втрати структури через розкладання.

Вологість перевіряють вологоміром на внутрішній поверхні щойно розколотого поліна. За показника понад 20% деревині потрібне досушування. Вологе паливо дає менше корисного тепла, більше диму й підвищує ризик відкладень у димоході.

Із трухлявінням інакше — сушіння вже не усуває його наслідків. Сильно трухляву чи запліснявілу деревину портал не радить спалювати в домашньому каміні.

Запасу потрібен дах, але не щільна плівка

Щоб дрова зберігали свої властивості, їм потрібна суха провітрювана дровітня із захистом від дощу та снігу зверху. Піддони чи опори на 10–15 см над землею відділяють запас від вологого ґрунту.

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Через відкриті боки штабеля й проміжок між полінами та стіною повітря проходить вільно. Щільна плівка дає зворотний ефект — затримує вологу. Отже, від того, як саме накрито запас, залежить, чи залишатиметься він сухим.

Позначення партій роком заготівлі допомагає не загубити старі сухі поліна серед нових. Так першими у вогонь потрапляють найстаріші сухі дрова, а новіші мають час досохнути.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці можуть оформити житлову субсидію на придбання твердого палива (дров, вугілля чи брикетів) один раз на опалювальний сезон, подавши відповідну заяву до Пенсійного фонду України.

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