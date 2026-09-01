Скільки насправді можна зберігати яйця в холодильнику: ви могли припуститися цієї помилки

Як довго можна зберігати яйця в холодильнику / © pexels.com

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Виявляється, важливий не лише термін, зазначений на пакованні. Не останнє місце займають температура, правильне зберігання та те, чи залишилося яйце в шкаралупі.

Скільки зберігаються сирі яйця в холодильнику

За рекомендаціями USDA, свіжі яйця в шкаралупі можна зберігати приблизно 3–5 тижнів за правильного зберігання. Проте, слід зазначити, дата на пакованні не завжди означає, що після її настання продукт автоматично стає непридатним.

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Щоб отримати найбільше користі, FDA радить використовувати яйця приблизно протягом трьох тижнів, зберігаючи їх у холодильнику за температури не вище 4 °C.

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Водночас важливо враховувати умови зберігання. Якщо яйця довгий час перебували в теплі або їхня шкаралупа була пошкоджена, не варто орієнтуватися лише на календарний термін.

Де краще зберігати яйця

Хоча більшість людей мають звичку класти яйця у спеціальні отвори на дверцятах холодильника — це місце експерти називають не найкращим.

Вся справа у постійному відкриванні дверцят, через що температура коливається. Тому яйця рекомендують тримати в оригінальному пакованні на внутрішній полиці холодильника, де температура стабільніша. USDA радить обирати найхолоднішу частину холодильника, а не дверцята.

Картонка також захищає шкаралупу від пошкоджень і допомагає уникати контакту з іншими продуктами та сторонніми запахами.

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Як зрозуміти, що яйце зіпсувалося

Якщо ви не впевнені у свіжості яйця, не поспішайте одразу розбивати його в загальну миску з іншими продуктами.

Спочатку огляньте шкаралупу. Тріщини, слизька поверхня, незвичний вигляд або неприємний запах можуть свідчити про псування.

Найбезпечніше розбити яйце, що викликало сумніви, в окрему маленьку ємність. Якщо ви відчули неприємний запах або вам здалося, що продукт має підозрілий вигляд, його краще викинути.

Важливо також пам’ятати: зовнішній вигляд не завжди дозволяє визначити наявність небезпечних мікроорганізмів. Саме тому правильне охолодження та достатня термічне оброблення мають принципове значення.

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А що з вареними яйцями

Тут термін значно коротший.

Зварені круто яйця можна зберігати в холодильнику до 7 днів — як у шкаралупі, так і очищені. Після приготування їх потрібно охолодити та поставити в холодильник не пізніше ніж через дві години.

Варені яйця псуються швидше за сирі, оскільки під час варіння змінюється структура продукту та створюються умови, сприятливіші для розвитку бактерій.

Тому правило просте: якщо яйця були зварені кілька днів тому, їх ще можна використовувати, але якщо минув тиждень — краще не ризикувати.

Скільки можна зберігати білки та жовтки

Якщо ви приготували страву, для якої потрібні лише білки або жовтки, не обов’язково одразу викидати залишки.

Згідно з таблицями USDA, сирі білки та жовтки можна тримати в холодильнику приблизно 2–4 дні.

Зберігати їх потрібно в чистій герметичній ємності, а не просто залишати на тарілці чи накривати тонким шаром плівки.

Чи можна заморожувати яйця

Заморожувати яйця в шкаралупі не рекомендують. Якщо потрібно зберегти їх на довший період, яйця краще розбити, змішати білок із жовтком і помістити у відповідну герметичну ємність.

Окремо можна заморожувати білки. За рекомендаціями USDA, правильно підготовлені заморожені яйця можуть зберігатися до року.

FAQ

Скільки можна зберігати яйця в холодильнику?

Сирі яйця в шкаралупі за правильного охолодження зберігаються до 3–5 тижнів. Для найкращої якості експерти радять використовувати їх протягом трьох тижнів. Яйця слід тримати в холодильнику за температури близько 4 °C або нижче.

Як зрозуміти, що яйце зіпсувалося?

Перед використанням обов’язково перевірте шкаралупу та розбийте сумнівне яйце в окрему ємність. Різкий неприємний запах, незвичний вигляд або пошкоджена шкаралупа — привід не вживати продукт. Якщо є сумніви щодо безпечності, краще його викинути.

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