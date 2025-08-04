Скільки насправді можна зберігати суп у холодильнику: запам’ятайте раз і назавжди

Скільки можна зберігати суп у холодильнику / © www.freepik.com/free-photo

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Насправді для зберігання цієї страви у холодильнику є термін, після якого їсти суп не варто, бо він може нашкодити здоров’ю. Розповідаємо, скільки можна зберігати суп у холодильнику, коли його вже не варто їсти, а краще викинути.

Скільки можна зберігати суп у холодильнику

У середньому, готовий суп можна зберігати у холодильнику до 4 днів за температури +2…+5°C. Після цього його потрібно з’їсти чи викинути, навіть якщо він не має видимих ознак псування.

Чому суп псується навіть у холоді

Бактерії можуть виживати і за низьких температур. Якщо суп довго стоїть на плиті, повільно охолоджується та його не накривають кришкою, це створює ідеальні умови для розмноження мікроорганізмів. Навіть повторне кип’ятіння не завжди гарантує безпеку.

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Правила безпечного зберігання супу.

Швидко охолодіть: не залишайте суп на плиті більше ніж на 2 години. Перелийте його в інший посуд і поставте в холодильник. Закривайте кришкою чи харчовою плівкою — це запобігає потраплянню мікробів і сторонніх запахів. Розігрівайте правильно: обов’язково закип’ятіть суп перед вживанням, особливо якщо зберігали його кілька днів. Не заморожуйте повторно: якщо вже розморозили суп, його потрібно з’їсти, а не повертати назад у морозильну камеру.

Якщо розумієте, що не встигнете з’їсти суп за 4 дні, заморозьте його. У морозильній камері за температури -18°C суп зберігається до 3 місяців без утрати смаку та якості.

Коли суп вже не можна їсти

Змінився запах чи смак.

З’явилася плівка, слиз або піна.

Суп став мутним чи забродив.

Є сумніви — краще не ризикувати.