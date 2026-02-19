Скільки насправді можна зберігати заморожене м’ясо: не півроку і не рік

Який термін придатності замороженого м’яса / © Фото з відкритих джерел

Більшість людей переконані, що заморожене м’ясо може лежати в морозилці майже вічно. Хтось називає термін у пів року, інші стверджують — цілий рік продукту нічого не буде. Але це не зовсім так. Хоч морозильна камера й уповільнює розвиток бактерій, з м’ясом відбуваються інші процеси, які поступово роблять його сухим, жорстким і менш поживним. Експерти давно визначили реальний максимальний термін, після якого м’ясо втрачає якість і може навіть стати небезпечним.

Який насправді термін зберігання замороженого м’яса

Заморожувати м’ясо можна, але його висока якість зберігається не так довго, як ми звикли думати. Основний чинник — температура. Далеко не всі морозильні камери підтримують стабільні –18°C, а будь-які коливання пришвидшують процеси псування.

Експерти вказують:

Свіжа яловичина зберігає оптимальний стан до 4 місяців.

Свинина — до 3 місяців.

Пташина (курятина, індичка) — у середньому від 2 до 3 місяців.

Фарш — не більше 1 місяця, адже подрібнене м’ясо псується значно швидше.

Усе, що лежить довше, формально може не бути небезпечним, але якість різко падає. З’являється морозильний присмак, м’ясо стає жорстким, сухим, втрачає аромат, а цінні білки та вітаміни руйнуються.

Чому не можна тримати м’ясо в морозилці рік і більше

Популярний міф про тривале зберігання м’яса виник через те, що заморожування блокує бактерії. Але важливо пам’ятати:

відбувається окиснення жирів, яке змінює смак;

м’язові волокна руйнуються через кристали льоду, тому м’ясо стає «ватним»;

втрачається сік, і після розморожування продукт стає сухим;

за надто тривалого зберігання можливе часткове псування всередині, хоч зовні це не помітно.

Тож хоч би як запаковували м’ясо, через рік воно вже не буде ані корисним, ані смачним.

Як правильно заморожувати м’ясо, щоб продовжити термін зберігання

Щоб м’ясо залишалося максимально якісним, варто дотримуватися кількох простих правил:

варто упакувати щільно в пакети, щоб не було повітря;

розділяйте порціями, щоб не заморожувати повторно;

позначайте дату заморожування;

використовуйте спеціальні контейнери для холодних температур.

Та навіть за ідеального підходу ви не зможете подовжити термін зберігання м’яса до року без втрати якості.