Скільки насправді можна зберігати заварену каву: коли вона втрачає смак і псується

Скільки зберігається заварена кава / © pexels.com

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Насправді свіжість напою залежить від кількох факторів: температури зберігання, наявності молока або вершків та навіть посуду, в якому залишили каву. В Southern Living розповіли, коли вона починає втрачати смак, як правильно зберігати залишки та чи варто розігрівати вчорашню каву.

Скільки зберігається заварена кава

Найкраще пити каву одразу після приготування. Найбільш насиченими її смак та аромат залишаються приблизно протягом перших 30–60 хвилин. Потім напій поступово змінюється під впливом кисню, світла та температури.

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Це не означає, що через годину каву обов’язково потрібно виливати. Йдеться насамперед про погіршення її смакових якостей: аромат стає менш виразним, а у смаку можуть з’явитися неприємні гіркі або кислуваті нотки.

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Чорну заварену каву, яка стоїть при кімнатній температурі, бажано випити протягом 12 годин. Однак із кавою, до якої додали молоко, вершки чи інші молочні продукти, ситуація зовсім інша. Такий напій не варто залишати без холодильника довше ніж на дві години.

Скільки зберігається кава в холодильнику

Якщо залишилася чорна кава, її можна перелити в герметичну ємність і поставити в холодильник. Це особливо зручно, якщо наступного дня ви плануєте приготувати холодний кавовий напій.

Каву з молоком, вершками або рослинними замінниками молока також потрібно зберігати в холодильнику. Якщо напій перебував за кімнатної температури не більше двох годин, у холодильнику його можна зберігати до трьох днів.

Водночас не варто плутати термін зберігання зі збереженням ідеального смаку. Навіть у холодильнику аромат кави поступово слабшає, тому чим раніше ви її вип’єте, тим краще.

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Як правильно зберігати заварену каву

Якщо ви хочете залишити каву на потім, важливе значення має посуд. Для холодильника найкраще підійде герметична скляна або пластикова ємність. Щільно закрита тара допомагає захистити напій від сторонніх запахів і контакту з повітрям.

Якщо ж потрібно просто зберегти каву гарячою протягом кількох годин, краще перелити її в термос, термочашку або термокарафу.

А от надовго залишати каву в кавоварці на підігріві — не найкраща ідея. Постійне нагрівання поступово змінює її смак: напій стає дедалі гіркішим і може набути неприємного «перепаленого» присмаку.

Залишки кави також можна заморозити у формочках для льоду. Кавові кубики стануть у пригоді для холодної кави, смузі або десертів. Проте після заморожування смак напою змінюється, тому розморожувати таку каву заради звичайної чашки не варто.

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Як зрозуміти, що кава вже не свіжа

Один із найпростіших способів — оцінити її запах і зовнішній вигляд. Свіжа кава має виразний характерний аромат. Якщо він майже зник, а напій пахне затхло або незвично, краще приготувати нову порцію.

Про втрату свіжості також можуть свідчити різкий гіркий чи кислий смак і помутніння напою.

Особливо уважними потрібно бути з кавою з молоком або вершками. Якщо молочна складова розшарувалася, згорнулася, з’явився неприємний запах або інші ознаки псування, напій слід викинути. Каву з ознаками плісняви також не можна вживати.

Навіть за правильного зберігання заварена кава рідко залишається смачною після трьох-чотирьох днів у холодильнику.

Чи можна повторно підігрівати каву

Так, охолоджену каву можна підігріти. Найпростіше зробити це в мікрохвильовій печі: нагрівати напій краще короткими інтервалами, час від часу перемішуючи.

Інший варіант — перелити каву в невелику каструлю та повільно нагріти на слабкому або середньому вогні. Не потрібно доводити її до кипіння, оскільки надмірне нагрівання може посилити гіркоту.

Втім, навіть правильно розігріта кава за смаком і ароматом поступатиметься свіжозавареній. Якщо ви часто не встигаєте випити напій гарячим, практичнішим рішенням буде термочашка.

То скільки можна зберігати готову каву

Якщо для вас головне — смак та аромат, каву краще випити протягом першої години після заварювання. Чорна кава може постояти довше, але поступово втрачатиме свої смакові властивості.

З напоями, до яких додані молоко або вершки, потрібно бути обережнішими: при кімнатній температурі їх не слід залишати більш ніж на дві години.

А якщо кави залишилося багато, не обов’язково її виливати. Перелийте напій у герметичну ємність і поставте в холодильник або заморозьте у формі кубиків — потім їх можна використати для холодних напоїв, десертів чи випічки.

FAQ

Чи можна пити вчорашню каву?

Чорну каву, яку після приготування правильно зберігали в холодильнику в закритій ємності, можна випити наступного дня, хоча її смак та аромат уже не будуть такими насиченими. Якщо кава з молоком або вершками простояла при кімнатній температурі понад дві години, вживати її не варто.

Скільки зберігається заварена кава в холодильнику?

Заварену каву краще спожити якомога швидше, адже з часом вона втрачає аромат і смак. Каву з молоком, вершками або немолочним кремером за умови своєчасного охолодження можна зберігати в холодильнику до трьох днів. Якщо змінився запах, вигляд чи консистенція напою, його краще викинути.

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