Скільки насправді варити буряк: секрет, який скорочує час до 20 хвилин

Як зварити буряк за 20 хвилин

Але кухарі запевняють: буряк можна приготувати в рази швидше. Головне — знати правильний метод.

Експерти пояснюють: секрет швидкого приготування — різкий перепад температур. Цей трюк дозволяє буряку дійти до готовності всередині без тривалого кип’ятіння.

Спочатку овоч варять 15–20 хвилин на сильному вогні — цього вистачає, щоб прогріти його до середини. Потім каструлю знімають з плити, а буряк одразу опускають у крижану воду. Температурний шок «допрацьовує» овоч і робить його м’яким.

Метод працює завдяки особливостям клітинних стінок: вони руйнуються швидше при різкому охолодженні. Результат — буряк яскравий, соковитий, зі збереженим смаком і без кашоподібної консистенції.

Додатковий лайфгак: деякі господині додають у воду ложку цукру — він робить колір насиченішим, а смак більш виразним. Сіль краще не використовувати: вона робить буряк жорстким.

Якщо коренеплід великий, його можна розрізати навпіл — так він швидше дійде до готовності. І важлива деталь: очищати буряк до варки не потрібно — шкірка допомагає зберегти колір і структуру. Після охолодження її легко зняти одним рухом.

Цей спосіб підходить для вінегрету, борщу та салатів — овоч виходить однаково м’яким і ароматним, навіть якщо буряк старий. І головне: тепер не потрібно витрачати годину на варку. Двадцять хвилин — і буряк готовий до будь-якої страви.