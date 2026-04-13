Скільки насправді заробляють астронавти "Артеміди"

Стало відомо, скільки заробляють астронавти місії Artemis II, які нещодавно повернулися на Землю після історичного 10-денного польоту до зворотного боку Місяця. І порівняння їхніх зарплат із «земними» професіями може здивувати.

Про це йдеться в The Sun.

Екіпаж у складі Ріда Вайзмана, Віктора Ґловера, Крістіни Кох та Джеремі Хансена завершив місію, яка стала однією з наймасштабніших за останні десятиліття та часто порівнюється з легендарною Apollo 13.

Попри унікальність польоту та екстремальні умови, астронавти не отримують «місячних бонусів» чи підвищених виплат за ризик або тривалість місії. Їхня зарплата залишається фіксованою незалежно від того, перебувають вони у космосі чи на Землі.

За даними NASA, середня річна зарплата астронавта становить близько $152 258. Цей рівень періодично коригується залежно від інфляції та державних стандартів оплати праці.

Для канадського астронавта Джеремі Хансена виплати визначаються урядом Канади, але перебувають у співставному діапазоні.

Окрім базової зарплати, астронавти отримують стандартний пакет держслужбовців: медичне страхування, оплачувані відпустки, пенсійні програми, а також доступ до різних програм підтримки NASA. Під час підготовки та роботи їм також компенсують транспорт, проживання та харчування.

Зарплати астронавтів NASA

Водночас, як зазначають у NASA, рівень оплати астронавтів приблизно відповідає доходам середнього менеджменту або висококваліфікованих спеціалістів на Землі — і може бути нижчим, ніж у деяких «звичайних» професіях.

Для порівняння, досвідчені пілоти комерційних авіаліній можуть заробляти від 120 000 доларів до 500 000 доларів на рік, а менеджери великих торговельних мереж, зокрема Walmart Supercenter, інколи отримують понад 400 000 доларів завдяки бонусам і акціям.

Також високі доходи мають керівники компаній, юристи, IT-директори та деякі медичні спеціалісти — зокрема анестезіологи та фармацевти, чиї зарплати можуть перевищувати дохід астронавтів у кілька разів.

Попри це, професія астронавта залишається однією з найконкурентніших у світі: NASA відбирає лише близько 10 кандидатів із тисяч претендентів.