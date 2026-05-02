Скільки ночей можна носити піжаму без прання: експерти назвали норму

Саме тому чимало людей носять один комплект кілька днів поспіль і навіть не замислюються, коли піжаму вже час прати.

Фахівці пояснюють: усе залежить від ваших звичок, типу шкіри, тканини та того, як саме ви використовуєте нічний одяг.

Якщо ви вдягаєте піжаму лише на ніч, спите в прохолодній кімнаті та майже не пітнієте, одного комплекту може вистачити приблизно на тиждень. Але важливо щоранку знімати одяг для сну й залишати його провітрюватися.

Втім, для більшості людей безпечніший і гігієнічніший варіант — міняти піжаму кожні три дні. Саме такий режим вважається оптимальним.

Коли піжаму потрібно змінювати частіше

Іноді чекати три дні не варто. Є ситуації, коли прати нічний одяг треба значно раніше:

Якщо ви сильно пітнієте вночі — підвищене потовиділення, спека в кімнаті або тепла пора року швидко роблять тканину несвіжою. Волога накопичується у волокнах, з’являється запах, а на тканині розмножуються бактерії. У такому разі піжаму краще міняти майже щодня або через день. Якщо носите її вдома цілий день — багато хто після сну не переодягається і залишається в піжамі до вечора. У такому випадку тканина збирає пил, шерсть домашніх тварин, запахи кухні та інші забруднення. Після цього весь бруд переноситься в ліжко. Тому якщо піжама слугує ще й домашнім костюмом, прати її слід частіше. Якщо у вас чутлива шкіра — людям, які мають акне на тілі, подразнення, екзему, псоріаз або схильність до алергії, варто особливо уважно ставитися до чистоти нічного одягу. Брудна тканина може провокувати свербіж, висипання та загострення проблем зі шкірою. У таких випадках піжаму інколи рекомендують прати після кожного використання.

Який матеріал піжами кращий

Для сну найкраще підходять натуральні тканини:

бавовна — добре пропускає повітря;

шовк — м’який і краще відводить вологу;

льон — комфортний у теплу пору року.

А ось синтетика, особливо поліестер, гірше «дихає», тому в ній легше спітніти. Через це такі речі доводиться прати частіше.

Простий тест: чи пора прати піжаму

Не потрібно рахувати дні, якщо є очевидні сигнали. Піжаму час відправляти в пральну машину, якщо вона:

має запах;

втратила свіжість;

стала вологою або липкою на дотик;

має плями;

викликає дискомфорт на шкірі.

У середньому піжаму варто змінювати кожні три дні, а за спокійних умов — раз на тиждень. Але якщо ви пітнієте, носите її вдома протягом дня або маєте чутливу шкіру, прати потрібно частіше. Чиста піжама — це не дрібниця, а важлива звичка для здорового сну, доглянутої шкіри та щоденного комфорту.

